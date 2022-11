Matchwinner Alpay Özgül vom FC Aschheim: „Nach der Winterpause greifen wir noch mal an“

Von: Guido Verstegen

Lass Dich drücken: FCA-Siegtorschütze Alpay Özgül findet sich nach Abpfiff in den Armen seines Trainers Thomas Seethaler wieder. © Guido Verstegen

Alpay Özgül bescherte den Bezirksliga-Fußballern des FC Aschheim mit seinem achten Saisontreffer den ersehnten Derbysieg beim SV Dornach und sah sich beim 2:1-Erfolg um einen weiteren Torerfolg gebracht.

Aschheim – „Jetzt gehen wir mit breiter Brust in die Winterpause und greifen dann noch einmal an“, sagte Alpay Özgül nach dem Dreier im Derby: Der Schütze des späten Siegtores wertete das 2:1 (1:0) beim SV Dornach als den Startschuss für eine bessere Rest-Rückrunde seines FC Aschheim. Für den Stürmer steht fest: „Wir haben in der Hinserie neun Punkte verschenkt!“ Umso größer war die Freude beim FCA – schließlich hatte man den Ortsrivalen auf dessen Platz besiegt, nahm Revanche für das 2:4 Mitte September, rückte ganz nebenbei bis auf drei Punkte an den abgestürzten Aufstiegskandidaten heran und feierte auf dem Rasen lauthals die neue „Nummer eins im Dorf“.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte FCA-Trainer Thomas Seethaler nach der vor allem im zweiten Durchgang von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägten Begegnung, und sein Gegenüber Manuel Ring stellt fest: „Da war es definitiv kein schöner Kick.“ Am Ende jubelten die Aschheimer, weil sie die gut ins Spiel gestartete Heimelf in vielen hart geführten Zweikämpfen zermürbten und nicht mehr zur Entfaltung kommen ließen. Matchwinner Özgül: „Selbst der schnelle Ausgleich nach der Pause hat uns nicht aus der Bahn geworfen, wir waren weiter giftig in den Zweikämpfen.“

Von Spielfluss konnte vor allem nach der Pause keine Rede mehr sein, beide Mannschaften handelten sich je drei Gelbe Karten ein. Manuel Ring war mit seiner Verwarnung dabei gut bedient. Auch wenn der 31-Jährige später beteuerte, zuerst am Ball gewesen zu sein, streckte er in der 65. Minute Aschheims Keeper Leon Westner mit zu hohem Bein nieder. Vorsatz unterstellte auch Özgül Dornachs Interimscoach nicht: „Aber Leon beteuert, dass er den Ball sicher hatte und dann getroffen wurde. Egal ob Absicht oder nicht, ist das ein Platzverweis.“

Auch in einer anderen Situation sah der 26-Jährige seine Farben benachteiligt: In der 29. Minute stocherte der Stürmer (acht Saisontore) den Ball mit einem langen Bein über die Linie, doch der Schiedsrichter hatte ein Foul von ihm gesehen. Özgül: „Dabei hat mir Vladimir Rankovic noch zugeraunt ‚Da hab’ ich echt Dusel gehabt’ – er war nämlich ausgerutscht, von einem Foul konnte keine Rede sein.“

Das war zweimal Glück für die Dornacher, die sich vermutlich selbst um die 2:1-Führung brachten. Denn der im Abseits stehende Felix Partenfelder hätte den Ball nach dem Abschluss von Josef Zander gar nicht über die Linie drücken müssen, denn die Kugel hätte nach Ansicht vieler Beobachter ohnehin den Weg ins Tor gefunden (68.). „Wir hatten Aschheim in der ersten Halbzeit komplett im Griff“, ärgerte sich Ring. „Aber die Mannschaft will – und wir auch wieder aufstehen.“ (GUIDO VERSTEGEN)