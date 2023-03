FC Aschheim mit beeindruckender Effizienz

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Zwei Tore, sechs Punkte: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim sind mit großer Effizienz in die Restrunde gestartet – auch beim SV Manching genügte ein Treffer zum Sieg.

Am Freitagabend ließ sich Alessandro De Marco von seinen Mitspielern als „Man of the Match“ feiern: Christos Ketikidis hatte den Ball im Mittelfeld erobert und De Marco auf Linksaußen freigespielt, der die Kugel dann aus 14 Metern mit viel Präzision ins lange Eck schlenzte (14.). „Die Jungs haben das super gemacht, es war ein verdienter Sieg - nur für die Nerven war es ein bisschen schwierig“, sagte Aschheims Trainer Thomas Seethaler nach dem 1:0-Erfolg beim SV Manching. Auf dem angesichts der Witterung unebenen Rasen taten sich beide Teams schwer, ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Seethaler: „Wir haben viel mit langen Bällen operiert, vor allem Wille und Kampfgeist waren gefragt.“

Mit der Führung bremsten die Gäste den Manchinger Anfangselan. Alpay Özgül zwang Keeper Thomas Obermeier mit einem Distanzschuss zu einer Glanzparade (36.). Auch nach der Pause waren die Aschheimer sofort hellwach, und im Anschluss an eineass von Milorad Stanojevic ließ Özgül allein vor Obermeier das 2:0 liegen (46.). Der SV Manching hatte seine beste Gelegenheit zwei Minuten später, als Rainer Meisinger 14 Meter vor dem Tor unbedrängt nur den Außenpfosten traf. Ansonsten hielten die Aschheimer den Gegner gut aus der eigenen Box heraus und waren ihrerseits vorne gefährlicher. So schoss Alexandros Takiris allein vor dem gegnerischen Kasten aus elf Metern Torwart Obermeier an (71.), während De Marco einen Freistoß an die Latte pflanzte (80.).

Manching – Aschheim 0:1 (0:1) FC Aschheim: Jakob - Schubert, V. Contento, D. Contento - Ketikidis, Petermeier (82. D. Müller), Luzzi (60. Takiris), P. Müller (46. A.Contento), Stanojevic (69. Wellnhofer) - Özgül (86. Wagner), De Marco Tor: 0:1 De Marco (14.); Schiedsrichter: Julian Schaub (TSV Bogen); Zuschauer: 75