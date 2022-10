FC Aschheim muss in Kammerberg nur auf Contento verzichten

Von: Guido Verstegen

Thomas Seethaler Der Aschheimer Trainer sagt: „Die Jungs sind gut drauf!� © Archiv

Durch einen Sieg bei der SpVgg Kammerberg wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim nach Punkten mit dem Tabellennachbarn gleichziehen und sich im Mittelfeld des Tableaus festsetzen

Aschheim – Für Thomas Seethaler ist es definitiv ein Duell auf Augenhöhe. „Die Chancen stehen wie jedes Mal bei 50:50, wir fahren aber ganz klar dahin, um zu gewinnen“, sagt der Trainer des Tabellensiebten FC Aschheim vor dem Auswärtsspiel beim Sechsten SpVgg Kammerberg (Samstag, 13 Uhr).

Für genau solche Partien hatte Seethaler zuletzt schon stets die volle Ausbeute gefordert, richtig funktioniert hat das allerdings nicht – gerade bei den beiden Unentschieden gegen die abstiegsgefährdeten Neulinge Untermenzing (2:2) und Günzlhofen (1:1) ließ die Mannschaft wertvolle Punkte liegen.

Jetzt wollen die Aschheimer „den Flow“ aus dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Rohrbach mitnehmen und dann nach Punkten mit dem Gegner gleichziehen. Im Angriff lief es dabei richtig rund, hinten ließ man auch nicht viel anbrennen. Seethaler: „Da war der erste Ball mal nicht gleich drin, aber am besten kassieren wir gar kein Tor.“ In dieser Saison stand für den FCA beim 1:0 in Attaching erst einmal die Null.

Die Gastgeber haben einen erfolgreichen September hinter sich und gewannen dabei vier ihrer fünf Spiele. Seethaler schaut aber auf sein eigenes Team („Die Jungs sind gut drauf!“), das bis dato von der grassierenden Grippe- und Corona-Welle verschont geblieben ist. Nur der Einsatz des angeschlagenen Domenico Contento ist fraglich. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Finke, Petermeier, Luzzi, V. Contento, P. Müller - De Marco, Özgül