FC Aschheim nach 1:4 - „Haben es Grünwald zu leicht gemacht“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Aschheims Trainer Thomas Seethaler: Besser Spielanlage und Fitness haben sich durchgesetzt © Christian Riedel

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben ihr Testspiel beim klassenhöheren TSV Grünwald 1:4 verloren.

Aschheim – Alessandro De Marco brachte die Gäste bei einem Konter auf Vorarbeit von Hanns Wagner gleich mit dem ersten Torschuss in Führung (5.), doch Grünwald ging nach Treffern von David Wörns (34.) und Dimitrios Vourtsis (45.) mit 2:1 in die Pause. Tassilo Körner (70.) und David Halbich (90.) machten dann das Endresultat perfekt. FCA-Trainer Thomas Seethaler war mit dem Auftreten seines Teams grundsätzlich einverstanden und hätte sich nach einem Foul an De Marco einen Elfmeterpfiff gewünscht: „Doch für den Schiedsrichter war das Ganze außerhalb des Strafraums, das wäre die Chance aufs 2:2 gewesen.“ Seine Elf habe über weite Strecken gut dagegengehalten, letztlich habe sich aber die besser Spielanlage und Fitness durchgesetzt. Seethaler: „Und bei den Gegentoren haben wir es Grünwald zu leicht gemacht.“ (guv)