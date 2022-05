FC Aschheim nimmt zweiten Anlauf gegen Buchbach

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Gleich am heutigen Dienstagabend (19.30 Uhr) holt Fußball-Bezirksligist FC Aschheim seine am Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagte Partie gegen den TSV Buchbach II nach. Thomas Seethaler nimmt es, wie es kommt: „Ob wir nun am Freitag oder am Dienstag spielen, ist mir eigentlich egal. Klar ist, drei Punkte würden uns sehr helfen“, sagt der FCA-Coach in der Hoffnung, dass die Partie nach prognostizierter Wetterbesserung diesmal über die Bühne geht.

In die Abstiegsrelegation muss nur der schlechteste Tabellenelfte aus den drei Staffeln Ost SV Reichertsheim, derzeit 28 Punkte), Nord (SV Dornach, 34) und Süd (SC Unterpfaffenhofen, 30). Die Aschheimer und Tabellennachbar aus Buchbach (je 30 Zähler) wollen möglichst schnell ihre Schäfchen ins Trockene bringen – zumal die Konkurrenten Reichertsheim (0:3 beim ESV Freilassing) und SV Westerndorf (ebenfalls 28 Punkte, 0:5 beim TSV Dorfen) am Wochenende Federn ließen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – V. Contento, Wellnhofer, Schubert, Riepen – Anneser, Elez, A. Contento, Baumgärtel – Petermeier – Merdzanic.