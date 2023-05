FC Aschheim: Ohne Druck ins Nachholspiel

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord: Der FC Aschheim empfängt den Tabellendritten SpVgg Kammerberg, der seine Chancen auf die Aufstiegsrelegation am Leben erhalten will.

Die Partie war am 5. Mai wegen eines herannahenden Gewitters beim Stande abgebrochen worden, an diesem Dienstag (19.30 Uhr) wir die Begegnung nachgeholt. Während Aschheim beim 4:0 gegen den SV Palzing die zum vorzeitigen Klassenerhalt notwendigen Punkte einfuhr und ohne jeden Druck an die Aufgabe herangehen kann, will Kammerberg die Minimalchance auf den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz aufrechterhalten.

Der Positiv-Lauf der jüngsten Wochen mit sieben ungeschlagenen Spielen bei nur einem Remis spricht für die Gäste, doch Thomas Seethaler sieht bei seinen Schützlingen eine klare Aufwärtstendenz: „Auch wenn die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben, war zuletzt eine Steigerung zu erkennen, und wir wollen unbedingt gewinnen.“

Der scheidende Coach – er war am vergangenen Freitag offiziell vom Vorstand verabschiedet worden – muss allerdings seine Startelf aus dem Palzing-Spiel umbauen. Für die angeschlagenen Domenico und Vincenzo Contento beginnen David Riepen und Alexandro Takiris, zudem will Seethaler den aus einer langen Verletzungspause kommenden Tim Irlbacher schonen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, Ketikidis, Riepen - A. Contento, Takiris, Luzzi, Petermeier, Stanojevic (Finke) - De Marco, Özgül