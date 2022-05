FC Aschheim: Pascal Jakob pariert Elfmeter bei 2:0 gegen Buchbach

Elfmeter pariert: Aschheims Torwart Pascal Jakob. © Christian Riedel

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben mit dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den TSV Buchbach II einen Riesenschritt in Richtung direkter Klassenerhalt getan. FCA-Keeper Pascal Jakob parierte dabei einen Foulelfmeter.

Gut möglich, dass sich die entscheidenden Szenen der Nachholpartie rund um die 16. Minute herum abspielten: Erst holte Aschheims Verteidiger David Riepen Buchbachs Tobias Sztaf am Fünfmeterraum von den Beinen, dann hielt Pascal Jakob den von Stefan Perovic gar nicht mal schlecht getretenen Strafstoß.

„In der ersten Halbzeit war Buchbach klar besser, und bei einem Rückstand wird es dann schwierig – im Angriff war die Mannschaft super besetzt“, sagte FCA-Trainer Thomas Seethaler und war heilfroh, dass es mit einem 0:0 in die Kabine ging.

Mit zunehmender Spielzeit standen die Aschheimer stabiler und setzten auch im Spiel nach vorne Akzente. „Wir drohten in Ehrfurcht zu erstarren, deshalb hab’ ich den Jungs gesagt: Brust raus und dagegen halten“, erklärte Seethaler. Mit sechs Spielern aus dem Regionalliga-Kader traten die Gäste an, die nach der kurzfristigen Absage ziemlich verärgert waren. „Da wird der Baum am Dienstag brennen“, wurde Buchbachs Coach Manuel Neubauer auf „beinschuss.de“ zitiert. Wegen seiner Rot-Sperre vertrat ihn Co-Trainer Martin Fischer.

Die eingewechselten Domenico Contento (62.) und Mika Anneser (71.) brachten dann weiteren frischen Wind, die Aschheimer kauften dem Gegner mit viel Leidenschaft den Schneid ab. Nach einem von Andreas Petermeier kurz ausgeführten Eckstoß servierte Malcom Olwa den Ball für Benedikt Wellnhofer, der zwei Meter vor dem Tor den Fuß hinhielt (81.). Und Mika Anneser machte gegen die aufgerückten Buchbacher nach einem langen Ball den Sack zu (90.+4). (guv)

FC Aschheim – TSV Buchbach II 2:0 (0:0) Aschheim: Jakob – Hofberger, Wellnhofer, Schubert, Riepen – Elez, V. Contento, Petermeier, Si. Reitmayer – Olwa, A. Contento.

Tore: 1:0 Wellnhofer (81.), 2:0 Anneser (90.+4) – Besonderes Vorkommnis: Jakob hält Foulelfmeter von Perovic (16.) – Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking-Possenhofen) – Zuschauer: 205