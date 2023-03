FC Aschheim: „Potenzial auch mal regelmäßig abrufen“

Von: Guido Verstegen

„Wenn wir die da ganz oben noch ein bisschen ärgern wollen, dann müssen wir unser ohne Frage vorhandenes Potenzial auch mal regelmäßig abrufen“, sagt Vincenzo Contento vom FC Aschheim. © Gerald Förtsch

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen da weitermachen, wo sie vor der Winterpause aufgehört haben. Trainer Seethaler fordert für das Heimspiel gegen den BC Attaching volle Konzentration.

Aschheim – In der einzigen Freitagspartie (19.30 Uhr) des 19. Spieltags nehmen der FC Aschheim und der BC Attaching die Restsaison in Angriff. Trainer Thomas Seethaler hofft, dass seine Mannschaft eine andere Einstellung an den Tag legt als noch in der ersten Halbzeit des letzten Tests gegen den FC Eichenau (2:1). Sollte es dem Tabellensechsten gelingen, eine Blaupause des zweiten Durchgangs im Derby beim SV Dornach (2:1) zu produzieren, wäre das schon die halbe Miete.

Gegner BC Attaching ist in der Liga seit vier Spielen ungeschlagen und will seinen Aufwärtstrend unbedingt fortsetzen. FCA-Coach Seethaler und sieht im Rangelften eine kampfstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern: „Es wird wie immer schwierig.“ Das Hinspiel gewannen die Aschheimer dank eines von Maximilian Finke verwandelten Elfmeters mit 1:0. Finke wird diesmal wie der ebenfalls angeschlagene Andreas Petermeier pausieren müssen. Pascal Jakob kehrt vermutlich wieder ins Tor zurück, nachdem er zuletzt wegen Schmerzen an der Hüfte geschont worden war.

„Wenn wir die da ganz oben noch ein bisschen ärgern wollen, dann müssen wir unser ohne Frage vorhandenes Potenzial auch mal regelmäßig abrufen“, blickt Vincenzo Contento schon auf die dann folgenden Aufgaben unter anderem mit den Spielen gegen die beiden Topteams aus Feldmoching und Pfaffenhofen. Sein Bruder Diego hat gerade seine Profi-Karriere beendet: Wird Enzos Traum von einem gemeinsamen Auflaufen der vier Contento-Brüder nun womöglich Wirklichkeit? Der 40-Jährige hält sich da bedeckt: „Das ist alles noch sehr frisch und für uns alle sehr emotional. Diego konzentriert sich jetzt erst einmal auf seine Trainerausbildung. Langweilig wird’s ihm sicher nicht.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, V. Contento, D. Contento - Ketikidis - A. Contento, Luzzi, P. Müller, Stanojevic - Özgül, De Marco