FC Aschheim präsentiert neben Diego Contento sieben Zugänge

Von: Guido Verstegen

Verstärkung für den FC Aschheim: Hinten v.l.: Teeo Pejazic (SV Allach), Noumory Keita (SVN München), Trainer Vincenzo Contento, Suheyp Trabelsi (SV Dornach), Nicolas Reuße Sanchez (SV Eichenried); vorne v.l: Marko Tomicic (SV Pullach), Diego Contento, Vanja Vranjes (SK Srbija), Marko Mikac (FC Hellas). © Denis Hartmann/FCA

Fußball-Bezirksligist FC Aschheim hat personell noch einmal nachgelegt. Neben Diego Contento präsentiert der Klub weitere sieben Neuzugänge.

Aschheim – Alles wieder ganz anders: Ende Juni hatte Bezirksspielleiter Hans Mayer seinen ersten Wurf in Sachen Gruppen-Einteilung korrigiert, den FC Aschheim aus der Nord-Staffel in den Osten rübergeschoben und so ein Ortsderby mit dem SV Dornach ermöglicht – aber nur wenige Tage später fand sich die Mannschaft wider Erwarten doch im Norden wieder. Der neue Trainer Vincenzo Contento hakte das Durcheinander schnell ab. „Für uns war es von Anfang an ganz egal, wo wir landen – jede Gruppe hat ihren eigenen Charme! Gegen den Osten haben eigentlich nur die weiten Fahrten gesprochen. Und das Derby können wir vielleicht in der Wintervorbereitung absolvieren!“

Dass in der Sommervorbereitung die ersten beiden Tests gegen den FC Finsing und den BCF Wolfratshausen ausgefallen seien, habe nicht gestört, dafür sei in Sachen Fitness umso mehr passiert, so der Coach. Aber ausgerechnet gegen die jetzigen Liga-Konkurrenten Dachau und Freising waren kurzfristig Vorbereitungsspiele geplant worden: „Nur Dachau ist abgesagt, gegen Freising spielen wir. Trainer Alexander Schmidbauer ist ein Freund der Familie Contento, wir wollen beide antreten.“

Beim Personal haben die Verantwortlichen nachgelegt. Während mit Maximilian Finke (SV Eichenried) nur noch ein weiterer Akteur geht, kommen nach Diego Contento weitere sieben Neue und mit Denis Hartmann (32, früher unter anderem für den FC Stern und den SV Heimstetten aktiv) ein Sportlicher Leiter. Hartmann beschreibt Chefcoach Vincenzo als „langjährigen Vertrauten und Freund der Familie Contento“. Steffen Tripke wirkt weiter als Teammanager.

Im Gespräch mit dem Münchner Merkur stellt Vincenzo Contento die neuen Gesichter im FCA-Kader kurz vor…

Teoo Pejazic kommt vom TSV Allach: „Ein sehr schneller, robuster Spieler. Er ist auf mehrere Positionen einsetzbar.“

Noumory Keita (SVN München): „Für seine 19 Jahre ein sehr guter Innenverteidiger, schnell und physisch stark. Hat eine gute Zukunft vor sich.“

Suheyp Trabelsi (SV Dornach): „Ein sehr intelligenter Spieler. Bringt sehr viel Erfahrung mit kann mehrere Positionen spielen.“

Nicolas Reuße Sanchez (SV Eichenried): „Sehr schneller Außenbahnspieler. Erste Erfahrungen in der Bezirksliga, hat viel Potenzial.“

Marko Tomicic (SV Pullach): „Erfahrener Spieler, hat mehrere Jahre höherklassig gespielt. Stark im Eins gegen Eins. Wird unsere Offensive beleben.“

Vanja Vranjes (SK Srbija): „Einer der stärksten Mittelfeldakteure in der Bezirksliga, bringt alles mit für diese Aufgabe.“

Marko Mikac (FC Hellas): „Robuster Neuner, schnell und torgefährlich.“

Testspielgegner

des FC Aschheim: Samstag, 8. Juli, 14.30 Uhr SV Ostermünchen (A); Dienstag, 11. Juli, 19.30 Uhr SC Eintracht Freising (H); Freitag, 14. Juli, 19.30 Uhr TSV Brunnthal (H); Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr FSV Harthof (H); Sonntag, 23. Juli FC Deisenhofen U23, 13 Uhr (H)