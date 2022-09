FC Aschheim: Puffer zur Abstiegszone schaffen

Von: Guido Verstegen

Sechs-Punkte-Spiel für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim: Mit einem Heimsieg gegen den TSV Rohrbach könnte sich der Tabellenelfte ein bisschen Puffer zur Abstiegszone schaffen.

Aschheim – In den entscheidenden Momenten hellwach sein: Das schreiben sie sich beim FCA dieser Tage auf die Fahnen. Auch vor dem Duell mit dem einen Zähler besser dastehenden TSV Rohrbach bringt es Trainer Thomas Seethaler noch einmal auf den Punkt: „Wir machen zu viele Fehler und zu wenige Tore.“ Beim 1:1 zuletzt in Günzlhofen genügte ein schwerer Patzer in der Anfangsphase – und die Mannschaft lief bis ganz spät in die zweite Halbzeit hinein einem Rückstand nach, vergab dabei mehrere Großchancen.

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen soll jetzt endlich wieder ein Dreier her. Der ist auch bitter nötig, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. „Es kann auch ganz schnell nach unten gehen“, weiß Seethaler, der seinen Schützlingen grundsätzlich keinen Vorwurf macht: „Charakter und Einsatz stimmen. Wir können’s ja, wir müssen’s halt wieder zeigen.“

Gegner Rohrbach ging zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz, fuhr aber davor anders als die Aschheimer (1:1, 2:2) gegen die Aufsteiger Günzlhofen und Untermenzing (3:0, 4:1) die volle Ernte ein. Seethaler: „Das ist ein gestandenes Bezirksliga-Team, eine kampfstarke Mannschaft mit drei, vier richtig guten Fußballern.“

Bis auf den Langzeitverletzten Benedikt Wellnhofer (Leistenproblematik) ist der FCA-Kader komplett. Gut möglich, dass Seethaler den einen oder anderen Einwechselspieler der Vorwoche diesmal von Beginn an bringt: „Da kam frischer Wind von der Bank.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Takiris, Petermeier, Luzzi, Finke, Stanojevic - De Marco, Özgül