FC Aschheim: Rollen sind klar verteilt - FCA empfängt ehemaligen Tabellenführer Pfaffenhofen

Von: Guido Verstegen

Was geht noch für die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim in dieser Saison? Im Duell mit dem FSV Pfaffenhofen sind die Rollen klar verteilt.

Aschheim – Dem aktuellen Spitzenreiter SpVgg Feldmoching hat der FC Aschheim vor zwei Wochen ein 1:1 abgetrotzt, daher geht die Mannschaft zwar mit Respekt, aber ohne Angst in das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen (Donnerstag, 20 Uhr). „Wir haben seit der Winterpause erst einmal verloren und immerhin sieben Punkte gesammelt, sind also auf dem richtigen Weg“, sagt Trainer Thomas Seethaler.

Der Aufstiegskandidat reise sicher mit breiter Brust an, glaubt der 52-Jährige. Doch sein Team werde alles raushauen und wolle eben auch zeigen, dass es zurecht im oberen Tabellendrittel stehe. Das Hinspiel gewann Pfaffenhofen vor allem dank großer Effizienz mit 4:2.

Gut möglich, dass die torhungrige FSV-Elf – grandiose 64 Tore in 22 Spielen – mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch anreist, denn durch das 1:3 gegen die SpVgg Kammerberg verspielte sie in der Vorwoche die Tabellenführung. Besondere Aufmerksamkeit widmen die Gastgeber mit Sicherheit FSV-Angreifer Jose Maximiliano Andrade Ceballos, der aktuell mit 20 Treffern die Torjägerliste anführt.

FCA-Coach Seethaler muss allerdings seine Startformation umbauen, mit Falk Schubert und Christos Ketikidis (beide Urlaub) fehlen ihm zwei wichtige Pfeiler. Immerhin kehren der zuletzt angeschlagene Alessandro Contento und der zuletzt beruflich verhinderte Alpay Öztürk in den Kader zurück. Benedikt Wellnhofer läuft vermutlich erstmals seit seiner langen Verletzungspause von Beginn an auf, zuletzt hatte er zwei Kurzeinsätze absolviert. Seethaler: „Wir sind gut drauf und werden versuchen, so weit wie möglich vorne zu landen.“ guv

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Wellnhofer, V. Contento, D. Müller - Finke, Luzzi, Takiris, Petermeier, Stanojevic - Wagner, Öztürk