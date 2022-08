FC Aschheim: Schwerstarbeit auf der Attachinger „Kampfwiese“

FC Aschheim weiter ungeschlagen – 1:0 beim Aufsteiger fällt durch Elfmeter

Von Nico Bauer schließen

Der Saisonstart wird von gut langsam zu sehr gut verbessert, aber die drei Punkte am dritten Spieltag der Bezirksliga waren ein hartes Stück Arbeit, Glücklich, aber nicht unverdient gewann der FC Aschheim mit 1:0 (0:0) beim BC Attaching.

Aschheim – Die Platzverhältnisse bei dem Aufsteiger waren nicht ideal und damit hatten die Aschheimer so ihre Probleme. „Das lange Gras war eher so eine Kampfwiese“, sagt Trainer Thomas Seethaler, „da muss man dann die Bälle hinten herausschlagen.“ Die Aschheimer suchten trotzdem die spielerische Lösung und brachten sich damit selbst in die Bredouille. Zur Pause war das torlose Remis eher glücklich für den Gast, weil Attaching zwei hochkarätige Torchancen liegen ließ.

Der FCA ließ dann den Aufsteiger seinen Preis für die Unerfahrenheit in der neuen Spielklasse bezahlen. Alessandro De Marco war kurz nach der Pause frei durch und wurde kurz vor dem ziemlich sicheren Tor mit einem Foul gestoppt. Maximilian Finke nahm sich dann die Kugel und vollstreckte den Foulelfmeter. Normalerweise hätte es in der Mitte der zweiten Halbzeit noch einmal Elfmeter geben müssen, als Finke zu Fall kam. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm und es gab keine Vorentscheidung. Das Spiel blieb zäh und irgendwie passt der 1:0-Arbeitssieg ins Bild. In Durchgang zwei hatten sich die Aschheimer aber besser auf die Gegebenheiten eingestellt und ließen für den Aufsteiger keine wirklichen Torchancen mehr zu. nb

BC Attaching – FC Aschheim 0:1 (0:0).

FCA: Jakob, Wellnhöfer, De Marco (88. Willer), Petermeier (68. D. Contento), Stanojevic (79. Müller), Schubert, Takiris Ketikidis, Baumgärtel, Finke (72. Gremm), Riepen.

Tor: 0:1 Finke (51., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig) – Zuschauer: 66.