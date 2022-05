FC Aschheim: Seethaler und Tripke machen weiter

Von: Guido Verstegen

Thomas Seethaler bleibt Trainer des FC Aschheim. © Riedel

Mit einem Remis könnte der FC Aschheim das Abstiegsgespenst vertreiben

Aschheim – Ein Remis im Auswärtsspiel beim SV Waldperlach genügt den Bezirksliga-Fußballern des FC Aschheim, um das Thema Abstiegsrelegation ad acta legen zu können.+

Das 2:0 gegen den TSV Buchbach II war ein wichtiger Sieg, und er bescherte dem FC Aschheim nach neun Spielen ohne Dreier endlich wieder ein Erfolgserlebnis, zudem blieb die Elf damit zweimal hintereinander ohne Gegentor – das war ihr in dieser Bezirksliga-Saison noch gar nicht gelungen. Dabei ist es Thomas Seethaler wichtig, dass seine Schützlinge hinten stabil stehen, mit einem 1:0 könne er sehr gut leben, betont der FCA-Coach immer wieder. „Wir haben uns das Glück hart erarbeitet“, sagt Seethaler, dessen Team nun einigermaßen gelassen in das Auswärtsspiel beim zwei Zähler besser dastehenden SV Waldperlach gehen kann. Denn um der Abstiegsrelegation endgültig zu entrinnen, reicht am Samstag (15 Uhr) ein Unentschieden – der SV Reichertsheim und der SV Westerndorf (je 28 Punkte) können dann zwar im besten Fall noch gleichziehen, sind dem FCA aber im direkten Vergleich unterlegen.

Seethaler möchte das Thema Abstiegsgefahr möglichst vor dem letzten Spiel gegen den SC Baldham-Vaterstetten erledigt wissen und den Blick auf die neue Saison richten. Denn der 51-Jährige bleibt dem Klub als Trainer erhalten, auch Teammanager Steffen Tripke macht weiter. Eigentlich hatte der FC Aschheim in dieser Saison „oben mitspielen“ wollen, großes Verletzungspech gerade auch von Leistungsträgern verhagelten der Mannschaft das Ziel. guv

FC Aschheim: Jakob - Hofberger, Wellnhofer, Schubert, Riepen - Elez, V. Contento, Petermeier, Si. Reitmayer - Olwa, A. Contento