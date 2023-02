FC Aschheim siegt mit Oldie Pietzuch im Tor

Von: Guido Verstegen

Aschheims Trainer Thomas Seethaler: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt.“ © Riedel

Aschheim – Die Fußballer des FC Aschheim haben ihr vorletztes Testspiel in der Vorbereitung auf die Restsaison in der Bezirksliga Nord gewonnen und sich am Sonntag beim 3:1 (2:0) gegen den klassentieferen FC Lengdorf schadlos gehalten.

Alessandro De Marco brachte die Gastgeber nach Vorarbeit von Alpay Özgül mit einem 16-Meter-Schuss genau ins Kreuzeck in Führung (10.), dann eroberte er weit in der gegnerischen Hälfte den Ball und bediente Özgül, der nur noch einschieben musste (17.). „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, den Gegner vom Tor ferngehalten und uns reichlich Chancen erarbeitet“, sagt Aschheims Trainer Thomas Seethaler.

Nach Wiederbeginn litt der Spielfluss auf beiden Seiten unter dem teils heftigen Schneefall, zudem schaltete die Heimelf frühzeitig einen Gang zurück. Özgül markierte auf Zuspiel von Hanns Wagner mit einem feinen Lupfer das 3:0 (68.), Simon Nußrainer erzielte kurz darauf nach einem Fehler im Spielaufbau den Lengdorfer Anschlusstreffer (71.).

Weil Torwart Pascal Jakob wegen einer Schulterverletzung geschont und sein Stellvertreter Joshua Omosebi wegen einer krankheitsbedingten Pause erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, kam Thomas Pietzuch von den B-Senioren des FC Aschheim zu einem unverhofften Einsatz zwischen den Pfosten. (guv)