FC Aschheim startet mit 3:0 in die Saison

Von: Guido Verstegen

Teilen

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim sind mit einem 3:0-Erfolg gegen SK Srbija in die Saison gestartet.

Die Anspannung war deutlich spürbar, und es ging gegen auch noch einen starken Gegner“, atmete Aschheims Trainer Vincenzo Contento schließlich erleichtert auf. 3:0 gegen SK Srbija München, Spitzenreiter nach dem ersten Spieltag, kein Gegentor - das kann sich sehen lassen. Beide Mannschaften übten sich zunächst in Zurückhaltung, hinten stabil stehen war die Devise. Die erste und lange Zeit einzige hundertprozentige Gelegenheit hatten die Gäste, doch FCA-Keeper Pascal Jakob machte sie reaktionsschnell zunichte (10.). Die Aschheimer bekamen die Angelegenheit zunehmend besser in den Griff, mussten dann noch eine Zeitstrafe gegen Suheyp Trabelsi (29.) überstehen und gingen kurz vor der Pause in Führung: Nach einem Eckstoß von Diego Contento traf Michael Baumgärtel die Latte, ehe Falk Schubert den Ball im allgemeinen Chaos über die Linie drückte (42.). Das Tor gab der Heimelf Sicherheit, sie blieb dran und legte schließlich höchst effizient nach. Im zweiten Versuch erzielte Schubert im Anschluss an einen Freistoß von Milorad Stanojevic seinen zweiten Treffer (78.), und Alessandro De Marco nutzte einen Fehlpass von Srbija-Torwart Denis Krklec zum 3:0 (89.). „Jeder hat seinen Job gemacht“, lobte Vincenzo Contento die Mannschaftsleistung seiner Schützlinge. guv