FC Aschheim steigert sich gegen Brunnthal

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal mit 3:1 geschlagen. „Das war eine deutliche Leistungssteigerung“, freut sich Vincenzo Contento über die Reaktion seiner Mannschaft auf die 0:3-Niederlage gegen SE Freising. Aschheims Trainer ließ seine Schützlinge zunächst einmal auf Sicherheit spielen und nahm erst nach einer knappen Stunde die ersten Wechsel vor – auch im Wissen, dass er langsam, aber sicher das Grundgerüst des Teams finden muss.

„Im Großen und Ganzen hat die Mannschaft den Plan umgesetzt, wie wir ihn als Trainerteam ausgegeben hatten“, sagt Contento. In der Abwehr habe man diszipliniert und konsequent verschoben, vorne nach der Pause klare Torchancen erarbeitet und die dann auch genutzt.

Der kurz zuvor eingewechselte Milorad Stanojevic schoss Aschheim in Führung (61.), Alessandro De Marco erzielte auf Vorarbeit von Alpay Özgül das 2:0 (76.) und legte Özgül dann dessen Treffer zum 3:1 auf (90.+2). Valentin Strobl hatte per Strafstoß zwischenzeitlich verkürzt (85.), FCA-Akteur Suheyp Trabelsi bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt (89.). Zu seinem nächsten Vorbereitungsspiel erwartet Aschheim am Mittwoch (19.30 Uhr) den FSV Harthof mit seinem früheren Torjäger Robert Söltl, der beim Kreisklassisten als spielender Co-Trainer fungiert.guv