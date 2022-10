Seethaler: „Wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, dann hätte ich in den Pfosten gebissen“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Thomas Seethalers Mannschaft setzte sich knapp in Palzing durch. © Christian Riedel

Am Ende reicht es für drei Punkte. Bis der FC Aschheim den Sieg in Palzing unter Dach und Fach hatte, musste Thomas Seethaler einiges aushalten.

Aschheim – In der 92. Minute hätte diese Partie des FC Aschheim beim SVA Palzing beinahe noch eine erstaunliche Wendung genommen. Beim Stand von 2:1 für den bis dahin überlegenen FCA eilt der Keeper der Platzherren bei einer Ecke mit nach vorne und erwischt tatsächlich den Ball – köpft ihn aber bloß an die Latte.

In dieser Situation kurz vor Schluss hat Aschheim Glück – einerseits. Andererseits sagt Trainer Thomas Seethaler nach einem 2:1-Sieg: „Wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, dann hätte ich in den Pfosten gebissen.“ Denn sein Team habe sich vom Start weg zig erstklassige Chancen erspielt, diese aber allzu oft nicht genutzt. „Wir hätten die Sache viel früher klarmachen müssen.“.

FC Aschheim übersteht Schrecksekunde in der Nachspielzeit

Dabei beginnt das Duell beim Tabellenletzten für den FCA denkbar schlecht. So landet der Ball im Tor der Gäste (14.), die dieses 0:1 jedoch nicht schocken kann. So ist Aschheim klar besser, aber aus einer Vielzahl von Chancen springen bloß zwei Tore heraus: der Ausgleich per Freistoß von Andreas Petermeier und das 2:1 von Alessandro Luzzi. „Wir haben den Kampf angenommen und ein super Spiel gemacht“, sagt Seethaler. Dennoch muss der Coach am Ende noch eine Schrecksekunde in Form eines Lattenkrachers überstehen, ehe sein FCA den sechsten Saisonsieg bejubelt. (ps)

SVA Palzing - FC Aschheim 1:2 (1:1)

FCA: Westner, Schubert, Ketikidis, D. Contento, Petermeier (90. Gremm), P. Müller, D. Müller, Finke (76. Takiris), Özgül (85. Willer), Luzzi (67. Baumgärtel), De Marco (80. Stanojevic).

Tore: 1:0 Bauer (14.), 1:1 Petermeier (23.), 1:2 Luzzi (51.).

Schiedsrichter: Rupert Steininger (FC Schwabing).

Zuschauer: 150.