FC Aschheim sucht Ideen fürs Offensivspiel

Seethaler-Truppe am Donnerstag beim TSV Ebersberg

von Guido Verstegen schließen

In einer vorgezogenen Begegnung des 11. Spieltages gastieren die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim am Donnerstag (20 Uhr) beim TSV Ebersberg – beide Teams ringen aktuell um Stabilität.

Aschheim– Dabei jammert der FC Aschheim auf höherem Niveau: Das Punktekonto des Aufsteigers ist ausgeglichen, die Abwehr bei bis dato acht Gegentoren in neun Partien die drittbeste der Liga. „Wir standen wieder stabil. Was uns aber fehlt, das sind die Ideen aus dem Mittelfeld fürs Offensivspiel“, sagt Trainer Thomas Seethaler über das 1:1 gegen Bad Endorf in der Vorwoche. Immerhin: Auch so bringen es die Angreifer Robert Söltl (vier Tore/sechs Assists) und Huber (4/1) gemeinsam auf 15 Scorerpunkte.

Angesichts dieser Qualitäten spricht vieles für die Gäste, zumal der zuletzt ersatzgeschwächte TSV Ebersberg als Drittletzter erst zwei Siege eingefahren und schon 20 Gegentore gefangen hat. „Das sagt gar nichts. In dieser ausgeglichenen Liga kann jeder jeden schlagen“, findet FCA-Teammanager Steffen Tripke, der nach einem Treppensturz im Krankenhaus liegt und am Sprunggelenk operiert werden muss.

Für Co-Spielertrainer David Müller ist die Partie in Ebersberg eine ganz besondere: Am 15. März 2013 bestritt der heute 29-Jährige sein erstes Pflichtspiel für den FC Aschheim und war beim 5:3-Sieg mit einem Dropkick unter die Latte erfolgreich.

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob –Wellnhofer, V. Contento, Merdzanic, Akarawatou – D. Contento, Mrowczynski, Schubert, Finke – Söltl, Huber.