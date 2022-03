FC Aschheim: Fünfte Pleite im sechsten Test

Von: Guido Verstegen

Teilen

Der FC Aschheim beendet seine Vorbereitung mit einer Niederlage gegen den SC Pöcking-Possenhofen. Nächste Woche startet der FCA gegen Saaldorf.

Aschheim - Sechstes Testspiel, fünfte Niederlage: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben die Vorbereitung auf die am Sonntag (13. März, 15 Uhr) mit der Auswärtspartie beim SV Saaldorf beginnende Saison ohne Sieg abgeschlossen. Beim SC Pöcking-Possenhofen, Tabellen-14. der Bezirksliga Süd, unterlag die Mannschaft am Samstag mit 2:4 und gab dabei eine 2:0-Führung aus der Hand.

Auf die beiden Treffer der FCA-Neuzugänge David Riepen (13.) und Lenny Gremm (17.) reagierte die Heimelf mit Toren von Josef Hartmann (26.) und Christoph Kunert (37.), ehe ein Doppelpack von Clemens Link (55./64.) die Entscheidung brachte. Aschheims Trainer Thomas Seethaler war bedient: „Wir vergeben in der ersten Halbzeit noch drei weitere hundertprozentige Chancen, und die anderen schießen zweimal aufs Tor. Es kann nicht sein, dass wir so leicht so viele Gegentore fangen.“ (Guido Verstegen)