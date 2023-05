FC Aschheim: Seethaler verabschiedet sich mit Sieg – Nachfolger bereits gefunden

Von: Patrik Stäbler

Thomas Seethaler hört beim FC Aschheim als Trainer auf. © Christian Riedel/Archiv

Vor seinem letzten Spiel als Trainer des FC Aschheim hat Thomas Seethaler von der Mannschaft ein Trikot mit den Unterschriften aller Spieler überreicht bekommen.

Aschheim – Zudem hatten die FCA-Kicker noch ein weiteres Geschenk für den scheidenden Coach: In der abschließenden Partie holte der Bezirksligist gegen den Absteiger FC Fatih Ingolstadt einen 4:2-Heimsieg.

„Die Einstellung hat gepasst, und die erste Hälfte war wirklich gut“, lobt Seethaler, der nach fünf Jahren in Aschheim einen Schlussstrich zieht. Bei seinem letzten Auftritt an der Linie konnte er schon nach kaum einer Viertelstunde das erste Mal jubeln - dank Alpay Özgül, der einen Steilpass zum 1:0 verwertete. Sein Tor war der Auftakt zu furiosen fünf Minuten, in denen Alessandro Contento und erneut Özgül das Ergebnis auf 3:0 schraubten.

In der Folge hätte es seine Elf sogar noch deutlicher machen können, „aber leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, bemängelt Seethaler. „Das verfolgt uns schon die ganze Saison.“ Und so wurde es im zweiten Durchgang tatsächlich noch mal eng, nachdem die Gäste durch zwei Tore in der 58. und 77. Minute auf 3:2 herangekommen waren. „Da haben wir zurückgeschaltet“, moniert der FCA-Trainer. „Allerdings hatte Ingolstadt nach dem 3:2 keine Chancen mehr.“ Stattdessen waren es die Aschheimer, die den letzten Treffer des Tages markierten: Alpay Özgül trug sich eine Minute vor Schluss ein drittes Mal in die Torschützenliste ein.

Durch den 4:2-Erfolg beendet der FC Aschheim die Saison auf Tabellenrang acht, direkt hinter dem Ortsrivalen aus Dornach. Wie es bei Thomas Seethaler nach seinem Abschied weitergehen wird, ist noch unklar. Der FCA hingegen hat laut Sportdirektor Steffen Tripke bereits einen Nachfolger gefunden. Dessen Namen will der Verein demnächst bekanntgeben. ps

FC Aschheim – FC Fatih Ingolstadt 4:2 (3:0)

FCAschheim: Jakob, V. Contento (86. Islamyar), Ketikidis, Petermeier, Takiris, A. Contento, Stanojevic (60. Irlbacher), Finke (65. Hainzl), Luzzi, De Marco, Özgül

Tore: 1:0 Özgül (13.), 2:0 A. Contento (16.), 3:0 Özgül (20.), 3:1 Sin (58.), 3:2 Kaleli (77.), 4:2 Özgül (89.)

Schiedsrichter: Etienne Fromme (FC Neufahrn); Zuschauer: 30