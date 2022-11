Tor aus heiterem Himmel bringt FCA aus dem Konzept

Von: Patrik Stäbler

Aschheim – 45 Minuten sind bereits absolviert in einem „typischen Null-zu-Null-Kick“, wie Trainer Thomas Seethaler die erste Hälfte im Duell seines FC Aschheim beim FC Schwabing später umschreiben wird. In diesem Moment wartet alles nur noch auf den Pausenpfiff des Schiedsrichters. Und gerade bei den Gästen scheinen einige Kicker gedanklich schon in der Kabine – was prompt bestraft wird.

Denn nur wenige Augenblicke vor der Halbzeit landet die Kugel bei Schwabings Marvin Muzhaqi, dem das 1:0 gelingt. „Dieses Tor ist aus heiteren Himmel gefallen“, ärgert sich Seethaler. „Das haben wir schlecht verteidigt.“ Dieser Nackenschlag kurz vor der Pause erweist sich als Knackpunkt im Duell der beiden Tabellennachbarn in der Bezirksliga Nord, in dem Aschheim am Ende mit 1:3 den Kürzeren zieht.

„Wir haben es heute einfach nicht so gut gemacht wie in den letzten Wochen“, kritisiert der FCA-Trainer. „Wir haben vieles vermissen lassen.“ So habe seine Elf zu Beginn des zweiten Durchgangs zwei weitere Male in der Defensive gepatzt, worauf es plötzlich 0:3 stand. „Danach sind wir dann aufgewacht und haben es besser gemacht“, sagt Seethaler. Doch mehr als der Ehrentreffer durch Alpay Özgül wollte für seine Mannschaft nicht mehr herausspringen.

Durch die Niederlage muss Aschheim in der Tabelle die Schwabinger vorbeiziehen lassen, während er selbst auf Rang acht abrutscht. Nun steht zum Jahresabschluss noch das prestigeträchtige Ortsderby gegen den SV Dornach auf dem Programm, indem die Aschheimer etwas gutzumachen haben. Denn im Hinspiel setzte es für die Seethaler-Elf eine 2:4-Heimniederlage. ps

FC Schwabing – FC Aschheim 3:1 (1:0)

FCA: Westner, D. Müller (28. V. Contento), Luzzi (71. Takiris), de Marco (74. Wagner), Petermeier, Stanojevic (62. Finke), Schubert, D. Contento, P. Müller, Ketikidis, Özgül.

Tore: 1:0 Muzhaqi (45.), 2:0 Muzhaqi (50.), 3:0 Sibilia (52.), 3:1 Özgül (69.).

Schiedsrichter: Christian Babjar (TuS Garching) – Zuschauer: 50.