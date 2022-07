FC Aschheim: Torhungrig in Testspielen

Von: Guido Verstegen

Zehn Treffer in zwei Testspielen: Fußball-Bezirksligist FC Aschheim zeigt sich in der Vorbereitung gerade torhungrig und lässt auch hinten wenig zu.

Aschheim – Am Dienstag besiegte die Mannschaft von Trainer Thomas Seethaler den klassentieferen SV Zamdorf durch Tore von Neuzugang Milorad Stanojevic (18.) und Falk Schubert (90.) mit 2:0 (1:0), am Samstag hatte es beim 8:1 (4:0) gegen den gastgebenden Kreisliga-Absteiger FC Phönix München ein munteres Scheibenschießen gegeben. „Trotz der kräftezehrenden Einheiten in unserem zweitägigen Trainingslager im Sportpark war die Mannschaft voll da, und die Stimmung ist richtig gut“, sagte Teammanager Steffen Tripke. Die Torfolge im Spiel gegen den FC Phönix: 1:0 Lenny Gremm (16.), 2:0 Vincenzo Contento (32.), 3:0 Michael Baumgärtel (37.), 4:0 Gremm (45.+3), 4:1 Sinisa Milenkovic (59.), 5:1 Falk Schubert (60.), 6:1 Alexandros Takiris (67.), 7:1 Milorad Stanojevic (81.), 8:1 Benedikt Ankirchen (90.) (guv)