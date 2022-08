FC Aschheim: Trainer Seethaler beschwört die „Wochen der Wahrheit“

Von: Nico Bauer

Thomas Seethaler, Trainer des FC Aschheim. © FuPa

Der FC Aschheim ist gut in die neue Saison gestartet. Vor dem Duell gegen den SV Manching schärft Trainer Thomas Seethaler die Sinne.

Aschheim – Nach der extrem schwachen Rückrunde der vergangenen Saison ist Thomas Seethaler vorsichtig bei seinen Einschätzungen. Die sieben Punkte aus den ersten drei Fußballspielen der Bezirksliga Nord sind erfreulich, aber erst mit einem Heimsieg gegen den SV Manching (Freitag, 19.30 Uhr) möchte der Trainer von einem guten Start sprechen. Der Gast aus dem Ingolstädter Umland ist mit sieben Punkten aus vier Spielen auch gut in die Runde hineingekommen.

Seethaler stellt zufrieden fest, dass sich seine Mannschaft gut entwickle und zuletzt mit dem 1:0 in Attaching auch einmal ein nicht so gutes Spiel mit drei Punkten und ohne Gegentor nach Hause brachte. „In der vergangenen Saison hätten wir da unentschieden gespielt und die Rückrunde wahrscheinlich sogar 1:2 verloren“, sagt Seethaler.

Und er sieht seine Mannschaft vor den Wochen der Wahrheit: „Jetzt spielen wir gegen fünf Granaten der Liga und haben dabei noch das Derby gegen Dornach. Danach wissen wir, wo wir stehen.“

Gegen Manching wird es personell nun enger, weil Alessandro De Marco mit einem dicken Knöchel fehlt. Zudem hat sich der wichtige Angreifer Alpay Özgül in den Urlaub verabschiedet. Auf der anderen Seite ist Routinier Nenad Elez nach seinem Urlaub wieder dabei und könnte auch wieder von Beginn an spielen. Gerade in der vordersten Front darf nichts mehr passieren. Maximilian Finke (zwei Spiele, zwei Tore) darf nichts passieren, weil es bei den torgefährlichen Kickern extrem eng ist. (Nico Bauer)

FC Aschheim: Jakob, Ketikidis, Schubert, Wellnhöfer, Baumgärtel, Finke, Petermeier, Riepen, Stanojevic, Takiris, Elez.