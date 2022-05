FC Aschheim trotz Niederlage gerettet: „Nicht auszudenken, wenn es noch um alles gegangen wäre“

Von: Guido Verstegen

Aufatmen bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Aschheim: Trotz der 1:2 (1:1)-Niederlage beim SV Waldperlach ist das Thema Abstiegsrelegation erledigt.

Aschheim – Dabei wartet der FC Aschheim immer noch auf den ersten Auswärtssieg im neuen Jahr, aber trotz des 1:2 beim SV Waldperlach ist der Worst Case eine Runde vor Saisonende kein Thema mehr: Weil der SV Reichertsheim (2:2 gegen Siegsdorf) und der SV Westerndorf (1:1 in Saaldorf) über Unentschieden nicht hinauskamen, sind die Aschheimer mit ihren 33 Punkten in Sachen Abstiegsrelegation durch.

FCA-Trainer Thomas Seethaler hätte sich gewünscht, dass sich seine Mannschaft für die Leistungssteigerung nach der Pause zumindest mit einem Punkt belohnt und ärgerte sich über einen nicht gegebenen Strafstoß im Anschluss an einen Eckball von Andreas Petermeier in der 90. Minute: „Das war ein klares Handspiel! Nicht auszudenken, wenn es in dem Moment noch um alles für uns gegangen wäre.“

Drei Minuten zuvor hatte der Schiedsrichter richtig gelegen, als Domenico Contento im Zweikampf zu Fall kam und der Pfiff ausblieb. Die Gastgeber gingen in der Phase des Abtastens in Führung: Die Aschheimer waren auf ihrer rechten Abwehrseite in Überzahl, trotzdem kam die Flanke, segelte über David Riepen und Simon Reitmayer hinweg auf den Kopf von Julius Becker (10.). Seethaler: „Das war schlecht verteidigt, in dem Moment sind wir einfach nicht wach genug.“

Die Aschheimer fingen sich dann, und nach einem weiten Einwurf von Benedikt Wellnhofer glich Lenny Gremm zum 1:1 aus (29.). „Nach dem Wechsel haben wir es aus meiner Sicht dann besser gemacht“, befand Seethaler – hochkarätige Chancen waren aber auf beiden Seiten selten. Ein abgefälschter Schuss des eingewechselten Mika Anneser landete auf der Latte des Waldperlacher Kastens (78.).

Auf der anderen Seite erzielte dann der ebenfalls eingewechselte Efrem Yohannes das Siegtor: Annesers Versuch, Nenad Elez zu bedienen, geriet zu einem Fehlpass - und die Gastgeber schalteten gegen die gerade weit aufgerückte Abwehrreihe schnell um (81.). (Guido Verstegen)

SV Waldperlach – FC Aschheim 2:1 (1:1) FC Aschheim: Jakob - A. Contento, Wellnhofer, Schubert, Riepen - Elez, Hofberger (76. Anneser), Petermeier, Si. Reitmayer (72. Antonio) - Olwa (84. D. Contento) - Gremm (56. Finke)

Tore: 1:0 Becker (10.), 1:1 Gremm (29.), 2:1 Yohannes (81.)

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim); Zuschauer: 100