FC Aschheim trotzt dem Wind und gewinnt

Von: Guido Verstegen

Kunstrasen, Kälte, Wind, Regen-Intermezzo: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben den schwierigen Bedingungen getrotzt und den BC Attaching im ersten Punktspiel nach der Winterpause mit 1:0 besiegt.

Aschheim – Heftige Böen fegten immer wieder über den frei liegenden Kunstrasenplatz, und die Hoffnung von Thomas Seethaler, in der ersten Halbzeit möglichst gegen den Wind spielen zu dürfen, erfüllte sich. „Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt“, sagte Aschheims Chefcoach nach der kampfbetonten, intensiven Partie gegen den um den Klassenerhalt ringenden BC Attaching.

Auch das Tor des Tages durch Christos Ketikidis fiel getreu dem Motto „Vom Winde verweht“: Mit dem linken Fuß von der rechten Seite getreten segelte der Ball beim Eckstoß in den entlegenen Winkel (53.). Als ähnliche „Raketen“ – so nannte Seethaler die vom Wind begünstigten Kracher seiner Elf – erwiesen sich die Versuche von Ketikidis von kurz hinter der Mittelinie (63.) und von Alessandro De Marco, der aus 35 Metern die Latte traf (81.). Richtig gute Gelegenheiten verpassten Milorad Stanojevic (25.) und Alpay Öztürk (60.). Auf der anderen Seite verhinderte Aschheims Keeper Pascal Jakob mit zwei Klasse-Paraden mögliche Gegentreffer (26./75.). Zeitstrafen kassierten in der Schlussphase Ketikidis (86./Foulspiel) und De Marco (90.+4/Zeitspiel). „Natürlich hätte es auch anders laufen können, aber letztlich hatten wir die besseren Chancen und haben in den Zweikämpfen super dagegengehalten“, freut sich Seethaler über den Heim-Dreier. (guv)

FC Aschheim – BC Attaching 1:0 (0:0) FCA: Jakob - Schubert, V. Contento, D. Contento - Ketikidis - A. Contento, Petermeier (67. Takiris), P. Müller (90.+2 Luzzi), Stanojevic (79. D. Müller) - Özgül, De Marco.

Tor: 1:0 Ketikidis (53.) - Zeitstrafen: Ketikidis (86.), De Marco (90.+4).

Schiedsrichter: Niklas Großmann (FSV Pfaffenhofen) – Zuschauer: 55.