FC Aschheim überzeugt trotz 1:3-Niederlage

Von: Guido Verstegen

Der zuletzt von Corona gebeutelte FC Aschheim hat sich im Auswärtsspiel beim Bezirksliga-Zweiten ESV Freilassing teuer verkauft, unterlag am Ende aber doch mit 1:3 (0:0).

Aschheim – Beide Mannschaften wollten in blauen Trikots antreten, der ESV Freilassing war darauf offenbar nicht vorbereitet und lief in grünen Leibchen mit „falschen“ Rückennummern auf – den zehnten Sieg in Serie fuhr das Team dennoch ein.

Der Tabellenzweite entschied die Partie allerdings spät, denn der FC Aschheim war in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, nach dem Wechsel schwanden bei den aus der Corona-Zwangspause kommenden Gästen zusehends die Kräfte. „Bis zur 80. Minute waren wir super dabei“, so FCA-Trainer Thomas Seethaler fest.

Vor der Pause tat sich vor beiden Toren recht wenig, das Freilassinger Gehäuse geriet am ehesten noch in Gefahr, als der Ball in einer unübersichtlichen Situation im letzten Moment geklärt wurde (31.) und als Mika Anneser verzog (40.). Nach Wiederbeginn vergab Albert Deiter zunächst die Top-Chance zur ESV-Führung (47.), köpfte dann aber eine Flanke von Nikolaus Otto zum 1:0 ein (52.). Der FC Aschheim hatte die passende Antwort parat: Nach einer Ecke von Andreas Petermeier hielt Freilassings Keeper Oliver Hauthaler den Ball nicht fest, und Dennis Merdzanic staubte ab (54.). Gegen die müde werdenden Aschheimer verdiente sich die Heimelf den Sieg: Torjäger Deiter verwandelte zunächst einen von Merdzanic an Marco Schmitzberger verschuldeten Strafstoß (80.), dann machte Schmitzberger den Sack zu (83.).

Freilassing – Aschheim 3:1 (0:0)

FC Aschheim: Jakob - Wellnhofer, Merdzanic, Schubert, V.Contento - Anneser (55. Baumgärtel/81. A. Contento), Petermeier, Luzzi (65. Müller), Irlbacher - Finke (75. Gremm), Riepen (65. Grüner); Tore: 1:0 Deiter (52.), 1:1 Merdzanic (54.), 2:1 Deiter (80., Foulelfmeter), 3:1 Schmitzberger (83.); Schiedsrichter: Christian Böckl (Höslwang); Zuschauer: 150