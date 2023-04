FC Aschheim verkauft sich teuer gegen Aufstiegskandidat Pfaffenhofen

Von: Guido Verstegen

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben gegen Aufstiegskandidat FSV Pfaffenhofen mit 1:4 verloren, verkauften sich dabei aber durchaus teuer.

Aschheim – Nach der Pause war die Mannschaft dem 2:2 zwischenzeitlich sehr nahe, am Ende ging die zweite Niederlage hintereinander jedoch in Ordnung. Weil der FC Aschheim zu lange brauchte, um seinen Rhythmus zu finden und weil die Mannschaft mitunter Probleme hatte, die langen Bälle des FSV Pfaffenhofen konsequent zu verteidigen.

„Trotzdem ist der Sieg zu hoch ausgefallen, ganz so dramatisch, wie es das Ergebnis aussagt, war’s nicht“, sagt FCA-Trainer Thomas Seethaler, der den frühen Elfmeterpfiff des Schiedsrichters als „klare Fehlentscheidung“ wertete: Benedikt Wellnhofer sei schließlich aus unmittelbarer Nähe angeschossen worden, von einem hochgestreckten Arm sei nichts zu sehen gewesen. Pfaffenhofens Torjäger Jose Maximiliano Andrade Ceballos scheiterte mit seinem Strafstoß zunächst an Torwart Pascal Jakob, drückte aber den Abpraller über die Linie (11.). Als kurz darauf Dominik Binder aus 16 Metern ungestört abziehen durfte, stand es 0:2 (19.).

„Unsere erste Halbzeit war nicht so gut“, sagt Seethaler, „aber wir haben uns merklich gesteigert.“ Nachdem Alpay Öztürk mit einem Distanzschuss den Anschlusstreffer erzielt hatte (65.), schnupperten die Platzherren am Ausgleich. Zählbares sprang jedoch nur auf der anderen Seite heraus: Ceballos traf nach Foul von David Müller erneut vom Punkt (80.), Binder machte im Anschluss an einen Konter den Deckel drauf (87.). (guv)

FC Aschheim – FSV Pfaffenhofen 1:4 (0:2)

Aschheim: Jakob - Wellnhofer, V. Contento, D. Müller - Luzzi (69. A. Contento), Ketikidis, Petermeier, Takiris, Finke - Stanojevic, Öztürk (88. Wagner)

Tore: 0:1 Ceballos (11./Handelfmeter), 0:2 Binder (19.), 1:2 Öztürk (65.), 1:3 Ceballos (80./Foulelfmeter), 1:4 Binder (87.).

Schiedsrichter: Julian Neumann (SV Wörth) – Zuschauer: 70