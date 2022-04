FC Aschheim: Verlieren verboten

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Noch ist alles im grünen Bereich, aber das kann sich schnell ändern: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim empfangen den SV Westerndorf zum Sechs-Punkte-Spiel und wollen ihren Negativtrend endlich stoppen.

Die Bilanz der letzten Wochen lässt zu wünschen übrig: Aus den letzten fünf Partien holte der FC Aschheim gerade einmal zwei Punkte - und die sprangen gegen die abstiegsbedrohten Teams aus Bad Endorf (2:2) und Siegsdorf (3:3) heraus, in Begegnungen also, in denen Erfolge ruhigeres Fahrwasser bedeutet hätten. „Verlieren verboten“, lautet die Parole von FCA-Coach Thomas Seethaler vor dem Heimspiel gegen den SV Westerndorf (Freitag, 19.30 Uhr).

Viel gewonnen ist für sein Team mit einem Remis allerdings nicht: Denn erstens setzen sich die Aschheimer (27 Zähler) dann nicht entscheidend vom Gegner (24) ab, der derzeit auf einem Relegationsplatz steht und zweitens laufen sie Gefahr, von Konkurrenten überflügelt zu werden. „Wir machen hinten zu viele Fehler, da fehlt es uns an Konstanz und an Stabilität“, sagt Seethaler mit Blick auf das unerfreuliche Oster-Wochenende.

Engagement und Einsatz mag er seiner Elf allerdings nicht absprechen. Beim 1:4 gegen den SVC Saaldorf kam dann noch Verletzungspech dazu: Die kranken Vincenzo Contento und Michael Baumgärtel sagten kurzfristig ab, Domenico Contento musste nach seinem Comeback gleich wieder passen, Andreas Petermeier verletzte sich beim Aufwärmen und David Riepen schied später verletzt aus. Seethaler: „Wir müssen abwarten, wer dabei sein kann.“ guv

FC Aschheim: Jakob - A. Contento, Wellnhofer, Merdzanic, Gnadl - Anneser, Olwa, Petermeier, P. Müller - Finke, Antonio