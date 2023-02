FC Aschheim verliert mit Rumpfelf ersten Test

Von: Guido Verstegen

Aschheims Trainer Thomas Seethaler: „Im Endeffekt war es dann ein komisches Spiel, denn grundsätzlich haben wir es gut gemacht, aber Ostermünchen nutzt eben zwei von vier Chancen.“ © Christian Riedel

Weil gleich sieben Spieler aus dem Kader zu einer Hochzeit eines Freundes nach Griechenland gereist waren, haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim ihr erstes Testspiel der Winter-Vorbereitung mit einem reduzierten Aufgebot bestreiten müssen.

Aschheim – Als Ausrede für die 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den Ost-Bezirksligisten SV Ostermünchen wollte Trainer Thomas Seethaler das nicht gelten lassen: „Im Endeffekt war es dann ein komisches Spiel, denn grundsätzlich haben wir es gut gemacht, aber Ostermünchen nutzt eben zwei von vier Chancen.“ Die Defensivarbeit habe bei beiden Gegentoren allerdings zu wünschen übriggelassen, so hätten die Treffer von Matthias Huber (49.) und Andreas Niedermeier (64.) schon in der Entstehung verhindert werden können. Torhüter Patrick Mann traf bei seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft bei beiden Toren keine Schuld, sagt Seethaler: „Beide Male stehen die da allein fünf, sechs Meter vor dem Tor.“

Die Aschheimer waren auf heimischem Kunstrasen in Führung gegangen, als Hanns Wagner am zweiten Pfosten eine schöne Kombination über Maximilian Finke und Alpay Özgül mit einem Kopfballtor abschloss (36.). In der Folgezeit verpassten es die Gastgeber, mehr aus ihrer optischen Überlegenheit zu machen und kamen nach dem Rückstand trotz vielversprechender Ansätze zu keinen klaren Torchancen mehr. (guv)