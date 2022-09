FC Aschheim verschenkt zwei Punkte - früher Rückstand beim Aufsteiger

Von: Guido Verstegen

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim kommen bei Aufsteiger VSST Günzlhofen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und bleiben auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg.

Aschheim – Da war deutlich mehr drin für den FCA: Nachdem die Mannschaft früh in Rückstand geraten war, erarbeitete sie sich eine Reihe hundertprozentiger Möglichkeiten und hätte dem späten Ausgleich fast noch den Siegtreffer folgen lassen. „Wir haben wie schon gegen Untermenzing (2:2, d. Red.) zwei Punkte hergeschenkt“, ärgert sich Trainer Thomas Seethaler über den einen entscheidenden Lapsus in der Defensive und über die mangelnde Ausbeute in der Offensive: „Im Abschluss müssen wir das einfach cooler und abgezockter bleiben.“

Der VSST Günzlhofen-Oberschweinbach traf gleich bei seiner ersten Möglichkeit ins Schwarze und ging mit einer 1:0-Führung in die Kabine: Falk Schubert und Torwart Leon Westner waren sich in einer an sich leicht zu klärenden Situation nicht einig und assistierten so beim fünften Saisontreffer von Kelvin Gomez (3.).

Der Neuling konzentrierte sich auf dem schwer bespielbaren Boden aufs Verteidigen. Die Gäste machten das Spiel, ließen jedoch vor der Pause durch Andreas Petermeier und Alessandro De Marco zwei „brutale Chancen“ (Seethaler) liegen. Nach dem Wechsel nahm der Aschheimer Druck weiter zu, Domenico Contento und David Riepen schnupperten ebenfalls am längst überfälligen Ausgleich. Den erzielte schließlich Alpay Özgül auf Zuspiel von De Marco (84.). In der Nachspielzeit wurde dann Schuberts Kopfball noch entscheidend geblockt. guv

VSST Günzlhofen - FC Aschheim 1:1 (1:0)

Aschheim: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Takiris (58. Finke), Petermeier, Luzzi (65. Özgül), P. Müller (61. Riepen), Stanojevic (69. Baumgärtel) - De Marco, D. Contento.

Tore: 1:0 Gomez (3.), 1:1 Özgül (84.) – Schiedsrichter: Felix Zimmermann (Wacker München) – Zuschauer:100