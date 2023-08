0:0 – FC Aschheim wartet seit 271 Minuten auf ein Tor

Von: Guido Verstegen

Teilen

Aschheim – Die Euphorie nach dem guten Saisonstart ist dahin: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim findet sich nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den TSV Gaimersheim in der unteren Tabellenhälfte wieder.

Der 4:1-Erfolg im Toto-Pokal beim A-Klassisten FC Niksar Spor hat sich nicht als der erhoffte Löser aller Blockaden erwiesen. Der FC Aschheim kam im Heimspiel gegen den TSV Gaimersheim nicht über ein torloses Remis hinaus, wartet exklusive Nachspielzeit seit 271 Minuten auf einen Treffer in der Liga und bleibt als Elfter (AKTUELLE TABELLE NACH DEN SONNTAGSSPIELEN BEACHTEN) aktuell hinter den Erwartungen zurück. Die Mannschaft von Aufsteiger Gaimersheim begann trotz ihrer bis dato bereits 15 Gegentreffer forsch, hielt die Aschheimer lange Zeit sehr gut vom eigenen Kasten weg und erarbeitete sich zudem die eine oder andere Chance. Die Aschheimer kamen über gute Ansätze nicht hinaus, gerade den Offensivaktionen fehlte es an Tempo und Ideen. FCA-Trainer Vincenzo Contento war mit der Vorstellung seiner Elf nicht einverstanden, sprach ihr in der Halbzeitpause nach eigenen Angaben Mut zu: „Es reicht nicht nur schön spielen, man muss auch etwas riskieren.“ Die Reaktion seiner Schützlinge blieb nicht aus, sie waren im zweiten Durchgang deutlich präsenter, bekamen die Angelegenheit in den Griff und brachten den auch kräftemäßig nachlassenden Gegner in der Schlussphase in arge Bedrängnis. Gefährliche Aktionen im Strafraum waren jedoch selten: Ein Freistoß von Diego Contento landete auf dem Tornetz (75.), sein Kopfball strich am Tor vorbei (86.), selbst bei der Doppelchance für Alpay Özgül und Marko Tomicic wollte die Kugel einfach nicht über die Linie (72.). guv

FC Aschheim – TSV Gaimersheim 0:0 FC Aschheim: Jakob - Ketikidis, Schubert, A. Contento - Müller (78. Trabelsi), Pejazic, Luzzi (90.+1 Irlbacher), Di. Contento, Tomicic (71. Baumgärtel) - Petermeier - Mikac (61. Özgül) Tore: Fehlanzeige Schiedsrichter: Julian Perl (SV Pullach) Zuschauer: 75