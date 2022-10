FC Aschheim wehrt alles ab - Joker Stanojevic trifft zum 1:0

Von: Guido Verstegen

Stabile Abwehr: Aschheim (Maximilian Finke am Ball) kassiert erstmals seit 13. August kein Gegentor. © Dieter Michalek

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben ihren positiven Trend mit einem 1:0-Erfolg bei der SpVgg Kammerberg fortgesetzt. Am Dienstag kommt Ligarivale FC Schwabing im Toto-Pokal-Duell nach Aschheim.

Aschheim – Erstmals seit dem 13. August, seit jenem 1:0 beim BC Attaching, hat beim FC Aschheim mal wieder die Null gestanden und so verwundert es wenig, dass Trainer Thomas Seethaler „die konzentrierte Abwehrarbeit“ seiner Elf lobte. Fast wäre den Aschheimern das Ganze trotz allen Aufwands noch auf die Füße gefallen: Unmittelbar vor dem Tor des Tages ließ die SpVgg Kammerberg nämlich die Großchance zum Führungstreffer liegen, als der Ball zunächst an der Latte landete und dann FCA-Keeper Leon Westner parierte.

In der Schlussphase machten die Platzherren auf und liefen ins offene Messer: Nach einem weiten Ball setzte sich Alessandro De Marco auf Außen gegen zwei Gegenspieler durch, zog einen dritten auf sich und bediente den freistehenden Milorad Stanojevic in der Mitte (90.+3).

De Marco hätte die Partie zuvor bereits entscheiden können, vergab aber zwei hundertprozentige Gelegenheiten (24./36.). Auch Andreas Petermeier schnupperte am Torerfolg (61.). Seethaler: „Wir hatten die besseren Chancen, aber es war nicht einfach – die Spieler beider Teams waren auf dem tiefen Boden irgendwann relativ platt.“

Aschheims Einwechselspieler brachten frischen Wind, Stanojevic avancierte mit seinem Siegtor zum Joker. „Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir einfach nicht lockerlassen“, freute sich Seethaler. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr) erwartet der FCA in der fünften Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene den FC Schwabing – in der Liga gab es am zweiten Spieltag einen 3:1-Heimsieg. (guv)

SpVgg Kammerberg - FC Aschheim 0:1 (0:0) Aschheim: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller (63. V. Contento) - Finke (63. Takiris), Petermeier (90.+1 Willer), Luzzi (59. Stanojevic), P. Müller (73. Riepen), Baumgärtel - De Marco, Özgül.

Tor: 0:1 Stanojevic (90.+3) - Zeitstrafe: Özgül (88.).

Schiedsrichter: Marc Skarica (SV Stammham) – Zuschauer: 80.