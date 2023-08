FC Aschheim warnt: „Diese Vereine haben oft Mannschaften, die seit der D-Jugend zusammenspielen“

Von: Nico Bauer

Der FC Aschheim empfängt am Freitagabend den TSV Gaimersheim. © FuPa/Martin Alberer

Die Urlaubszeit neigt sich beim FC Aschheim dem Ende entgegen. Im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Gaimersheim (Freitag, 19.30 Uhr) ist man personell wieder ganz anders aufgestellt als zuletzt bim 0:4 mit dem letzten Aufgebot in Attaching.

Aschheim – Unter der Woche der FCA das 4:1 (1:0) im Pokal beim FC Nikar Spor, um Ersatzspielern oder zurückgekehrten Urlaubern Spielzeit zu geben. Der Sieg mit den Toren von Marko Mikac (2), Hanns Wagner und Alpay Özgül war völlig verdient und hätte am Ende noch um den einen oder anderen Treffer höher ausfallen können.

Der A-Klassist hätte in der engen ersten Halbzeit ausgleichen können, aber Torwart Pascal Jakob parierte einen Elfmeter. Auch bei dem Elfer zum 2:1-Anschlusstreffer war Jakob mit den Fingerspitzen am Ball.

Trainer Vincenzo Contento und Bruder Diego Contento sind nach dem Urlaub wieder einsatzbereit

Nun, zum Ligaheimspiel gegen Gaimersheim, sind die Aschheimer wieder aufgestellt wie in den ersten drei Ligaspielen, als man kein Gegentor kassierte. Trainer Vincenzo Contento ist ebenso aus dem Urlaub zurück wie Bruder Diego Contento oder Suheyp Trabelsi.

Sportdirektor Denis Hartmann betont, dass „uns Suheyp zuletzt sehr gefehlt hat“. Er werde im Zentrum die Aschheimer deutlich stabilisieren. Auf der anderen Seite wird man in den nächsten Spielen auf Milorad Stanojevic (Mittelhandbruch) verzichten müssen.

Mit Gegner TSV Gaimersheim kommt die schwächste Abwehr der Liga – aber eine charakterstarke Truppe

Beim FCA ist die Niederlage in Attaching abgehakt und nun will man mit den Urlaubsrückkehrern an die ersten drei Spiele ohne Gegentor anknüpfen. Gegner Gaimersheim ist mit vier Punkten aus fünf Spielen nicht sonderlich gut gestartet und hat mit 15 Gegentoren die meisten Dinger der Liga kassiert. Das sollte ein gutes Omen für den FCA sein.

Der in vier Spielen erst drei Tore erzielt hat und dreimal ohne eigenes Tor vom Platz ging. Denis Hartmann warnt aber vor dem Gegner: „Diese Vereine haben oft Mannschaften, die seit der D-Jugend zusammenspielen und sehr charakterstark sind.“ Diesen Zusammenhalt bekam man schon in Attaching zu spüren. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob, A. Contento, Ketikidis, Schubert, D. Contento, Luzzi, Petermeier, Trabelsi, De Marco, Özgül.