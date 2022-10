Aschheim will’s gegen Seethalers alten Klub wissen

Von: Guido Verstegen

Aschheims Trainer Thomas Seethaler trifft auf Ex-Klub Nord-Lerchenau: „Nach all den schönen Jahren dort ist so ein Spiel noch einmal einen Tick anders, aber wir wollen natürlich gewinnen!“ © Christian Riedel

Nach fünf Spielen ohne Niederlage wollen sich die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim auch gegen den Tabellenvierten SV Nord München-Lerchenau schadlos halten. Für Trainer Thomas Seethaler ist es ohnehin eine besondere Begegnung.

Aschheim – Nach drei Siegen in Serie ist FCA gemeinsam mit Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen so etwas wie die Mannschaft der Stunde. „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir auch einmal ein Team aus den Top Five schlagen“, geht Trainer Thomas Seethaler voller Zuversicht in das Heimspiel gegen den fünf Punkte besser dastehenden SV Nord München-Lerchenau (Freitag, 19.30 Uhr).

Es ist das erste Mal, dass der 52-Jährige mit dem FCA in einem Pflichtspiel auf seinen Ex-Klub trifft, den er rund neun Jahre lang coachte. In der Saison 2017/2018 sprang er noch einmal als Feuerwehrmann ein, konnte das Team aber nicht mehr vor dem Abstieg in die Kreisliga bewahren und wechselte dann nach Aschheim – unter anderem mit den Brüdern Domenico und Vincenzo Contento im Schlepptau.

„Nach all den schönen Jahren dort ist so ein Spiel noch einmal einen Tick anders, aber wir wollen natürlich gewinnen!“, sagt Seethaler. Die Gäste haben erst zweimal verloren - beide Male daheim, beide Male deftig: Im September gab es ein 0:5 gegen die SpVgg Feldmoching, am vergangenen Sonntag ein 0:6 gegen die SpVgg Kammerberg.

Beim FC Aschheim fehlt Michael Baumgärtel mit Meniskusproblemen, Andreas Petermeier (muskuläre Probleme) und Milorad Stanojevic (dicker Knöchel) drohen ebenfalls auszufallen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Finke, Elez, Luzzi, P. Müller, Takiris - De Marco, Özgül