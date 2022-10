FC Aschheim will in Palzing Aufwärtstrend fortsetzen

Von: Guido Verstegen

Domenico Contento trifft als Einziger für Aschheim im Totopokal.� © Fupa

Im Toto-Pokal sind die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim nach dem 1:3 gegen den FC Schwabing ausgeschieden, in der Punkterunde wollen sie am Sonntag mit einem Erfolg beim SV Palzing ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Aschheim – Auch wenn der Gegner Vorletzter ist und die zurückliegenden drei Partien allesamt verloren hat, steht für Thomas Seethaler fest, dass seiner Mannschaft „ein schwieriges Auswärtsspiel“ bevorsteht, „so wie jedes andere in der Liga eben“. Wenn es nach dem Trainer des FC Aschheim geht, dürfen seine Schützlinge den SV Palzing – das Team verhinderte in der vergangenen Saison erst in der Relegation den Abstieg – auf keinen Fall unterschätzen.

Verstecken werden sich die Aschheimer aber auch nicht, denn angesichts zuletzt zwei Siegen und vier ungeschlagenen Spielen in Folge zeigt die Formkurve nach oben. Seethaler: „Wir fahren nach Palzing, um zu gewinnen.“ Bis auf den Langzeitverletzten Benedikt Wellnhofer sollten am Sonntag (16 Uhr) alle Mann an Bord sein.

Das Aus in der fünften Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene haben die Aschheimer abgehakt: Am Dienstag unterlag der Tabellensiebte dem Ligarivalen FC Schwabing daheim mit 1:3 (0:0). „Das war jetzt nicht so dramatisch. Es war ein Duell auf Augenhöhe. Und mit ein bisschen Glück hätte es auch für uns positiv ausgehen können, Torchancen hatten wir genug“, sagte Seethaler. Für den FCA brachte nur Domenico Contento den Ball über die Linie (72.), während für die Gäste Bastian Busch (50.) und Giacinto Sibilia (71./89. per Elfmeter) trafen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Westner - Schubert, Ketikidis, D. Müller - Finke, Petermeier, Luzzi, P. Müller, Baumgärtel - De Marco, Özgül