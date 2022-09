FC Aschheim will Kehrtwende einleiten

Von: Guido Verstegen

Teilen

Aschheim – Wenn die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim nicht in die Abstiegszone abrutschen wollen, müssen sie bei Aufsteiger VSST Günzlhofen (Sonntag, 15 Uhr) die volle Ernte einfahren. Für Coach Seethaler zählt nach drei sieglosen Spielen in Folge im Prinzip nur ein Sieg.

„Wir müssen gewinnen, und wir spielen ganz klar auf Sieg“, sagt Trainer Thomas Seethaler und nimmt seine Mannschaft damit auch in die Pflicht. Schon das 2:2 daheim gegen den anderen Neuling SV Untermenzing war zuletzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen: Zuerst ließen die Aschheimer dabei jede Menge Torchancen liegen, dann hatten sie am Ende sogar noch Glück, dass Falk Schubert das späte Ausgleichstor erzielte.

Die Gastgeber aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck – die Elf trägt ihre Heimspiele in Oberschweinbach aus - hat den Durchmarsch von der Kreisklasse geschafft und belegt mit vier Punkten Rückstand auf den FC Aschheim Platz 14. Das Team von Spielertrainer Qemajl Beqiri landete am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 in Kammerberg seinen zweiten Saisonsieg.

Für FCA-Coach Seethaler gilt das Augenmerk in jedem Fall zuerst einmal der eigenen Leistung, den eigenen Ansprüchen. Seethaler: „Klar, wenn es in der 90. Minute unentschieden steht, dann nehmen wir den einen Punkt gerne mit. Auch der kann in der Endabrechnung wichtig sein, das hat man schon letzte Saison gesehen.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Westner - Schubert, Ketikidis, Baumgärtel - Takiris, Petermeier, Luzzi, D. Contento, Stanojevic - De Marco (statt Finke), Özgül