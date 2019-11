FC Aschheim will raus aus der Abstiegszone

Am Ball bleiben: Trainer Thomas Seethaler wartet seit vier Spielen auf einen Sieg des FCA.

Rückkehrer David Müller gibt FCA neue Stabilität

von Patrik Stäbler schließen

Ohne eigenes Zutun ist der FC Aschheim am vergangenen Wochenende auf den Abstiegsrelegationsplatz in der Bezirksliga Ost abgerutscht – erstmals in dieser Saison. Grund hierfür waren die Erfolge der Konkurrenz, während der FCA spielfrei hatte.

Aschheim – Nun will sich die Mannschaft von Trainer Thomas Seethaler im Heimspiel an diesem Freitag um 19.30 Uhr gegen den ESV Freilassing wieder in Richtung Tabellenmittelfeld schieben – durch einen Dreier nach zuletzt vier sieglosen Spielen.

Wobei das jüngste 1:1 gegen Dorfen „ein Schritt nach vorne“ gewesen sei, findet Teammanager Steffen Tripke. Er hatte im Vorfeld noch von einer „Formkrise“ gesprochen, nun betont er: „Die Moral in der Mannschaft stimmt, das sieht man auch an der Trainingsbeteiligung.“ Ein weiterer positiver Aspekt aus dem Dorfen-Spiel sei die Rückkehr von Co-Spielertrainer David Müller gewesen, der nach seiner verletzungsbedingten Pause erstmals seit Anfang September wieder auf dem Platz stand.

„Man hat gleich gesehen, was er mit seiner Erfahrung für eine Verstärkung im Mittelfeld ist“, sagt Tripke. Der 29-jährige Müller, der einst bei Schalke 04 in der A-Jugend-Bundesliga gekickt hat, dürfte auch gegen Freilassing wieder in der Startelf stehen. Noch fraglich ist dagegen der Einsatz von Top-Torschütze Stefan Huber, der sich unter der Woche im Training verletzt hat. Sicher nicht mit dabei ist Alessandro Contento. Bei ihm wurde laut Tripke ein Meniskusschaden festgestellt, weshalb dem jüngsten der Contento-Brüder eine längere Pause droht.

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob, V. Contento, Wellnhofer, Schubert, Akawaratou, Mrowczynski, Irlbacher, Müller, Behr, Söltl, Huber (Antonio).