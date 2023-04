FC Aschheim will Serie starten

Von: Guido Verstegen

Teilen

Nach zwei Niederlagen hintereinander wollen die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim im Auswärtsspiel beim SV Untermenzing wieder neu angreifen.

Aschheim – „Es ist wichtig, dass wir uns weiter Ziele setzen – zuletzt hatten wir nicht so richtig das Spielglück, jetzt wollen wir eine Serie starten und uns für die grundsätzlich guten Leistungen seit Ende der Winterpause belohnen!“ Aschheims Trainer Thomas Seethaler baut seine Spieler nach zwei Niederlagen in Folge auf und hofft auf die entsprechende Antwort. „Die Jungs sind motiviert, jetzt gehen wir All-in, sodass wir schließlich sagen können, das war ne super Runde.“

Im Duell mit dem gastgebenden SV Untermenzing (Sonntag, 15 Uhr) will es der Tabellensiebte besser machen als in der Hinrunde, als man erst eine Reihe gute Torchancen ausließ und dann durch einen Treffer in der Nachspielzeit gerade noch das 2:2-Unentschieden sichern konnte.

Aufsteiger und Remis-Spezialist Untermenzing (schon zehn Unentschieden) steht als Drittletzter mit dem Rücken zur Wand und will endlich seinen zweiten Heimsieg einfahren. „Wichtig ist, dass wir auf dem Kunstrasen gut verteidigen und gerade auch bei den Standards aufpassen“, sagt Seethaler.

Mit Angreifer Alessandro De Marco, Verteidiger Falk Schubert und Allzweckwaffe Domenico Contento kehren gleich drei Stützen ins Aschheimer Aufgebot zurück. Seethaler: „Personell sieht’s wirklich gut aus, jetzt gilt es den Anfang zu machen und in den noch ausstehenden sieben Partien möglichst viel mitzunehmen.“ guv

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob - Schubert, V. Contento, Wellnhofer - Luzzi, Ketikidis, Petermeier, Takiris, Stanojevic - De Marco, Öztürk