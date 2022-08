FC Augsburg II gegen SV Heimstetten LIVE: Schaffen die Gäste den Sprung aus der Gefahrenzone?

Von: Sebastian Isbaner

Mit großen Schritten aus dem Tabellenkeller: Heimstetten und Meriton Vrenezi wollen in Augsburg den nächsten Sieg einfahren © Dieter Michalek

Kellerduell am achten Spieltag der Regionalliga. Der SV Heimstetten kann in Augsburg die Abstiegsplätze mit einem Sieg verlassen. Hier der Liveticker.

Der SV Heimstetten steht nach zwei Niederlagen in der Liga auf einem direkten Abstiegsplatz.

Nach fünf Pleiten zum Saisonauftakt konnte der FC Augsburg den ersten Dreier gegen Illertissen verbuchen.

Anpfiff des Abstieg-Duells ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heimstetten - Der SV Heimstetten muss am achten Spieltag der Regionalliga Bayern zur Reserve des FC Augsburg nach Schwaben. Die Münchner treten beim Schlusslicht der Liga mit zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge an. Neben den verlorenen Liga-Spielen in Buchbach und zuhause gegen Illertissen unterlag die Elf von Cheftrainer Christoph Schmitt zudem auch im Toto-Pokal gegen Bayernligist SV Schalding.

SV Heimstetten: Fabio Sabbagh fehlt den Münchnern beim Auswärtsspiel in Augsburg

Gegen den Tabellenletzten möchten die Münchner um Kapitän Lukas Riglewski zurück in die Erfolgsspur finden. Allerdings muss der SV Heimstetten auf ihren Abwehrspieler Fabio Sabbagh verzichten. Der 24-Jährige verletzte sich im Heimspiel gegen den FV Illertissen und wird den Münchnern gegen die Reserve des FC Augsburg nicht zur Verfügung stehen.

FC Augsburg II: Erster Saisonsieg nach fünf Pleiten in Folge - Schlusslicht tritt mit Erfolgserlebnis gegen Heimstetten an

Die Gastgeber konnten vergangenes Spiel den ersten Saisonsieg einfahren. Anders als die Gäste aus Heimstetten gewannen die Schwaben beim FV Illertissen mit 5:1. Doch die Situation beim FCA ist trotzdem nicht gut. Die Fuggerstädter starteten nämlich mit fünf Niederlagen in Folge in die Saison. Hoffnung macht den Augsburgern aber, dass es bis zum rettenden Ufer lediglich vier Punkte Abstand sind.

Außerdem verlor der FCA die ersten Spiele nie mit mehr als zwei Gegentoren Abstand und das unter anderem gegen Gegner wie Haching, Vilzing und Schweinfurt. Der SV Heimstetten sei also gewarnt vor der Aufgabe beim Schlusslicht der Liga. Anpfiff ist am 23. August um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.