Fetsch schießt Haching zurück an die Spitze - FC Bayern II macht „Schritt nach hinten“

Jubelte in dieser Saison schon öfter: Mathias Fetsch nach seinem Tor in Fürth, es war sein fünfter Saisontreffer. © IMAGO/Sven Leifer

Das Feld sortiert sich allmählich in der bayerischen Regionalliga. Während die SpVgg Unterhaching dank des 1:0-Erfolgs am Samstag bei der Fürther Reserve die Tabellenspitze zurückeroberte, scheint Vizemeister FC Bayern II in dieser Spielzeit kein Titelkandidat zu sein.

München – Das 0:2 am Samstag in Schweinfurt war bereits die zweite Saisonniederlage für den Talentschuppen des Rekordmeisters, der in der gesamten Vorsaison nur viermal verloren hatte.

Drittligaabsteiger Türkgücü kommt dagegen langsam in Fahrt. Noch ohne den zuletzt verpflichteten brasilianischen Stareinkauf Caiuby gewannen die Münchner am Samstag bei Aufsteiger Hankofen-Hailing souverän mit 4:1. Nichts Neues gibt es dagegen aus Heimstetten: Durch die klare 0:3-Heimpleite am Freitagabend gegen den FV Illertissen befinden sich die Kirchheimer wie üblich mittendrin im Kampf um den Klassenverbleib.

SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Unterhaching 0:1 (0:0). Nach zwei sieglosen Partien nutzte Haching die Gunst der Stunde und kehrte, dank der Negativergebnisse einiger Konkurrenten, an die Tabellenspitze zurück. Für das Team von Trainer Sandro Wagner war es aber kein leichter Gang, denn die zweite Mannschaft des Zweitligisten, betreut vom ehemaligen Türkgücü-Coach Petr Ruman, machte dem Tabellenführer das Leben schwer. Erneut jedoch konnten sich die Hachinger auf eine Premium-Verpflichtung verlassen: So erzielte Mathias Fetsch, der über viel Erfahrung im Profibereich verfügt, den entscheidenden Treffer (63.). Für den 33-Jährigen war dies bereits Tor Nummer fünf für die Hachinger. So zog auch Wagner ein positives Fazit: „Es war ein zerfahrenes Spiel auf einem schwierigen Geläuf. Mit der Struktur unseres Spieles war ich sehr zufrieden. Das Chancenverhältnis von 11:1 spricht für uns, wir haben verdient gewonnen.“ Bereits morgen (19 Uhr) können die Hachinger im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt Rang eins verteidigen.

1. FC Schweinfurt 05 - FC Bayern II 2:0 (2:0). Zum dritten Mal in Serie blieben die kleinen Bayern ohne Sieg, was in der Vorsaison nicht einmal vorgekommen war. Während Trainer Martin Demichelis die Defensivprobleme auch über den Sommer nicht in den Griff bekam, schwächelt in dieser Saison bislang auch die Offensive. Nach 113 Saisontreffern in der Vorsaison gelangen dem FCB-Nachwuchs in den jüngsten drei Partien lediglich zwei Tore. Nachdem die Partie nach den beiden schnellen Gegentreffern (2., 22.) schon früh entschieden war, räumte auch Demichelis ein, dass „wir heute leider einen Schritt nach hinten gemacht haben, wir hätten drei oder vier Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen“. Schon morgen (19 Uhr) gastieren die „Bayern-Amateure“ in Buchbach, der 41-jährige Argentinier hofft darauf, dass seine Elf „aus dem Spiel viel gelernt hat“.

Hankofen-Hailing - Türkgücü München 1:4 (1:3). Während der neue 34-jährige Brasilianer Caiuby noch nicht spielberechtigt war, da noch Unterlagen aus Griechenland fehlen, wo er zuletzt bei AO Kavala unter Vertrag stand, wurde der zweite Neue im zweiten Durchgang eingewechselt. Als Ünal Tosun, bereits seit 2018 bei Türkgücü unter Vertrag, nach der Insolvenz jedoch zuletzt vereinslos, nach einer Stunde das Feld betrat, war die Partie allerdings bereits entschieden. Marco Holz (25.), Yannick Woudstra (29.) und Benedict Auburger (39.) hatten noch vor dem Seitenwechsel den frühen Rückstand (14.) in eine 3:1-Führung verwandelt. Und nachdem Hankofens Tobias Beck mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war (53.), gelang erneut Holz der Treffer zum Endstand (82.). Der Drittliga-Absteiger habe, wie Türkgücü-Coach Alper Kayabunar honorierte, „mit viel Ballbesitz guten Fußball gespielt“, zudem das Spiel nach dem Platzverweis „clever zu Ende gebracht“. Morgen (18.30 Uhr), im zweiten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Nürnberg II, könnte dann auch Caiuby debütieren.

SV Heimstetten - FV Illertissen 0:3 (0:2). Die durch massive Verletzungssorgen ausgedünnte Personaldecke macht sich bemerkbar beim SVH. Insbesondere auf der Position des Rechtsverteidigers laste scheinbar „ein Fluch“, wie Trainer Christoph Schmitt mittlerweile befürchtet. So musste auch Fabio Sabbagh, der eigentlich im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung aktiv ist, am Freitag aber als Notlösung rechts hinten aushelfen musste, nach einer guten Stunde angeschlagen vom Platz (63.). Die Partie indes war zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen, den drei Gegentoren (18., 36., 58.) hatte der SVH einzig „viel Ballbesitz“, wie Schmitt erklärte, entgegenzusetzen. Dem hohen Ballbesitzanteil standen etliche Defizite gegenüber, wie auch der 37-jährige SVH-Coach einräumte. So ärgerte sich Schmitt darüber, dass seine Elf „keine Geschwindigkeit, keinen Mut, keinen Zug und keine Überzeugung“ gezeigt hatte. Morgen beim FC Augsburg II (19 Uhr), versprach er, „werden wir uns anders präsentieren“. Auch einen Rechtsverteidiger wird er dabei aufbieten, den bereits sechsten unterschiedlichen in der noch jungen Saison. (Matthias Horner/Klaus Kirschner)