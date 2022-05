FC Bayern II wahrt nach verschossenem Elfmeter in der Nachspielzeit Minichance

Teilen

Der FC Bayern wahrt seine Minichance auf den Aufstieg in die 3. Liga. © IMAGO/Fotostand / Hilpert

Entschieden ist das Meisterschaftsrennen noch immer nicht. Mit dem 5:1-Erfolg in Schweinfurt aber nahm Spitzenreiter SpVgg Bayreuth am Samstag die wohl entscheidende Hürde souverän.

München – Zwei Punkte benötigen die Oberfranken nun noch aus den verbleibenden beiden Partien, um den Aufstieg in die 3. Liga endgültig zu fixieren. Verfolger FC Bayern II meisterte zwar ebenfalls eine knifflige Auswärtsaufgabe, der 1:0-Sieg in Aubstadt, wo sich in dieser Saison bereits die beiden Drittligisten Türkgücü und TSV 1860 aus dem bayerischen Verbandspokal verabschieden hatten müssen, aber half letztlich nur, um die Bayreuther Aufstiegsfeier um eine weitere Woche aufzuschieben.

Die SpVgg Unterhaching indes blieb zum neunten Mal in Folge unbesiegt, am Samstag gab es ein 1:1 in Buchbach. Gejubelt werden konnte dagegen sowohl beim SV Heimstetten als auch beim FC Pipinsried, beide Vereine sicherten sich am Samstag den Ligaverbleib.

TSV Aubstadt – FC Bayern II 0:1 (0:1). – Der Schmerz über die wohl entscheidende 0:4-Pleite am Ostermontag in Bayreuth wirkt nach. Denn davon abgesehen präsentieren sich die kleinen Bayern in diesem Jahr in Galaform. Doch trotz zwölf Siegen in den jüngsten 13 Partien (!) wird die direkte Rückkehr in die 3. Liga voraussichtlich misslingen. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis nach dem lockeren 8:1-Kantersieg am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Schlusslicht 1860 Rosenheim nun am Samstag, dass sie mittlerweile auch die unbequemen Aufgaben zu lösen versteht. Im unterfränkischen Aubstadt genügte Armindo Siebs früher Treffer (15.) für drei Punkte. In der Nachspielzeit allerdings war dafür auch eine Prise Glück nötig, als Aubstadts Ingo Fesser einen Foulelfmeter über das Tor setzte (93.). Hätte er getroffen, wäre Bayreuth der Aufstieg nicht mehr zu nehmen gewesen. So aber bilanzierte Demichelis nach dieser „sehr schwierigen Partie“ stolz, dass sein Team „gut verteidigt und unseren Job gemacht“ habe. Auf die Offensive ist ohnehin Verlass, mächtige 110 Tore stehen zwei Runden vor Schluss bereits zu Buche. Für den direkten Wiederaufstieg wird es wahrscheinlich trotzdem nicht reichen.

TSV Buchbach – SpVgg Unterhaching 1:1 (0:0). – Obwohl die SpVgg Unterhaching zum neunten Mal in Serie ungeschlagen blieb, reichte es gegen Buchbach wie schon in der Vorrunde nur zu einem Remis. Der Drittliga-Absteiger konnte seine spielerische Überlegenheit lange nicht in zählbare Erfolge ummünzen, erst in der 58. Minute gingen die Gäste in Führung. Dabei erzielte Patrick Hobsch seinen 27. Saisontreffer und steht weiter an der Spitze der Regionalliga-Torschützenliste. In der Folge vergaben die Hachinger aber einige gute Tormöglichkeiten und erhielten dafür die Quittung in Form des Ausgleichs der Heimelf (78.). Hachings Trainer Sandro Wagner lobte die Qualität der Partie, fand aber ein Haar in der Suppe: „Leider hat es nicht ganz zum Sieg gereicht. Obwohl mir die Entwicklung besonders der jungen Spieler viel Freude bereitet, verfolgt es uns seit Wochen, dass wir aus den vielen Chancen einfach zu wenig Tore machen.“

SV Heimstetten – FV Illertissen 1:0 (0:0). – Der Jubel kannte keine Grenzen nach dem Abpfiff. Ensar Skrijeljs goldener Treffer (60.) veredelte einen unwiderstehlichen Schlusspurt des SVH mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. 16 Punkte sammelte Christoph Schmitts Mannschaft in den letzten sechs Partien, nach Erfüllung des Saisonziels gab er seinem Team bis Dienstag frei. Wie und wo der Samstagabend endete, ist nicht überliefert, „eines ist aber sicher“, erklärte der freudestrahlende Kapitän Lukas Riglewski nach dem Schlusspfiff: „Den heutigen Abend werde ich nicht daheim verbringen.“

Der Sportliche Leiter Semir Cerovac indes wollte den Klassenverbleib gediegen mit „einem Essen beim Italiener“ begehen, der 50-Jährige blickte aber bereits voraus. 80 Prozent des aktuellen Kaders sollen bleiben, die ersten Neuzugänge nach dem geschafften Klassenerhalt noch in dieser Woche präsentiert werden. Der Stimmung in Heimstetten entsprechend versprach er, dass „der Kader in der nächsten Saison auf keinen Fall schwächer sein wird“.

SpVgg Greuther Fürth II – FC Pipinsried 3:0 (3:0). – Der Tank war offensichtlich leer bei den ersatzgeschwächten Gästen, die gegen die Reserve des Bundesliga-Absteigers schon nach 40 Minuten mit 0:3 in Rückstand lagen. Im zweiten Abschnitt verwalteten die Gastgeber den klaren Vorsprung und Pipinsried fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. „Wir haben ein lachendes und ein weinendes Auge“, meinte FCP-Trainer Andreas Pummer, „das war von uns besonders in der ersten Halbzeit ein Grottenkick. Jetzt sind wir aber froh, dass wir zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt geschafft haben.“ (Klaus Kirschner/Matthias Horner)