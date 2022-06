FC Biberg bleibt in der Kreisklasse

Von: Nico Bauer

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Relegation wird beim FC Biberg gefeiert. © Förtsch

Neubiberg – Der FC Biberg hat in den letzten 90 Minuten die Saison noch zu einem guten Ende geführt. Nach der 0:1-Heimniederlage gewann der Kreisklassist das Relegationsrückspiel beim SV Dornach II mit 4:1 (2:1) und schaffte damit den Klassenerhalt. Das letzte Spiel der Saison passte zu dem Wellenbad der Gefühle, nachdem man sich mit einem Sieg am letzten Spieltag in die Relegation rettete und dann nach dem verlorenen Heimspiel mit dem Rücken an der Wand stand.

Dieser Zustand hielt genau sieben Minuten lang an. Die Hausherren waren nicht richtig auf dem Platz, Biberg umso mehr und der Gast schlug gnadenlos zu. Rudi Meyrl in der 6. Minuten und Matthias Gambietz keine 60 Sekunden später schossen das Tor zur Kreisklasse wieder meilenweit auf. Man wurde auch von einem Torwartfehler begünstigt und hatte nach dem 0:1 im Hinspiel schon definitiv den Vorteil bei den Auswärtstoren. Dornach musste in 90 Minuten mindestens Unentschieden spielen.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber zwar auf 1:2 heran, aber der Ausgleich lag nicht wirklich in der Luft. Dornach wirkte harmlos, während die Biberger das Geschehen kontrollierten und den Ball weit weg vom eigenen Tor halten können. Die 2:1-Pausenführung ging vollkommen in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel ging es dann ganz schnell. Diesmal dauerte es acht Minuten, bis Rudi Meyerl wieder ein frühes Tor machte und den Kreisklassisten auf Kurs Klassenerhalt Ruhe verschaffte. Mit seinem dritten Tor (66.) wurde Meyrl endgültig zum Mann des Tages und die Partie war gelaufen. Die Biberger Kicker siegten auch in der Höhe völlig verdient und haben sich nach dem Erhalt der Kreisklasse mit einem Kraftakt nun die Sommerferien verdient. nb

SV Dornach II – FC Biberg 1:4 (1:2)

FC Biberg: Baljak, Nowok, Dobler, Gerlitzki (23. Fritsch), Gambietz, Moser, Fleischmann (80. Bader), Meyrl, Schmidt (31. Hoffmann), Bastl, Ibrahim. Tore: 0:1 Meyrl (6.), 0:2 Gambietz (7.), 1:2 Sedlmair (21.), 1:3 Meyrl (53.), 1:4 Meyrl (66.); Schiedsrichter: Gian-Luca Frino (FC Stern); Zuschauer: 100.