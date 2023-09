FC Chelsea statt SV Sulzemoos - Aschheim muss ohne Diego Contento auskommen

Von: Guido Verstegen

Diego Contento (li.) fehlt dem FC Aschheim gegen Sulzemoos. Der Ex-Profi tritt mit den FCB-Legenden beim FC Chelsea an. © Sven Leifer

Der FC Aschheim will am Freitagabend mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf Rang zwei. Allerdings fehlt gegen Sulzemoos Diego Contento.

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen und erwarten den SV Sulzemoos zum Duell der Verfolger. „Wir können uns nicht ausruhen und müssen weiter hart arbeiten“, warnt Aschheims Trainer Vincenzo Contento angesichts der aktuell positiven Tendenz, geht das anstehende Heimspiel gegen den SV Sulzemoos (heute, Freitag, 19.30 Uhr) durchaus selbstbewusst an.

Zum vierten Mal hintereinander duelliert sich der FCA mit einem Aufsteiger und nach den Resultaten gegen Gaimersheim (0:0), Eching (2:1) und zuletzt Grüne Heide (4:2) soll möglichst ein weiterer Dreier her. Der Tabellenvierte will den direkten Konkurrenten aus Sulzemoos (ebenfalls zwölf Punkte) auf Distanz halten und den Kontakt zu Spitzenreiter FC Schwabing (19) nicht noch weiter anwachsen lassen. „Das ist eine spielstarke Truppe“, sagt Coach Contento über den Neuling, den er unter anderem beim 0:5 in Schwabing unter die Lupe nahm: „Da hatte die Mannschaft einen schlechten Tag.“

FC Aschheim ohne Christos Ketiktidis und Diego Contento gegen Sulzemoos

Der SVS will nach zwei Liga-Pleiten – daheim gegen den BC Attaching unterlag die Elf mit 2:3 – und dem Toto-Pokal-Aus beim Kreisklasse-Team TSV Arnbach zurück in die Erfolgsspur. Um das zu verhindern, wollen die Aschheimer die Konzentration hochhalten und sich weiter für das zuletzt risikoreichere Offensivspiel belohnen.

Vincenzo Contento: „Es geht schnell auch wieder andersherum.“ Während Alessandro De Marco aus dem Urlaub zurück ist und wieder trainiert, fehlen diesmal Christos Ketiktidis (Kurzurlaub) und Diego Contento. Der Ex-Profi tritt am Samstag mit dem Legenden-Team des FC Bayern beim FC Chelsea an. (guv)

FC Aschheim: Jakob - Müller, Luzzi, Do. Contento, Baumgärtel - Pejazic, Vranjes, Petermeier, Trabelsi - Mikac, Özgül