FC Deisenhofen II: Kopp und Sagner sorgen für verdienten Sieg nach Wettkampfpause

Von: Umberto Savignano

Gelungener Neustart für die U23 des FC Deisenhofen: nach 17 Tagen Wettkampfpause besiegte der Bezirksliga-Aufsteiger den SC Unterpfaffenhofen-Germering zuhause mit 2:0 (0:0).

Deisenhofen – Trainer Felix Scherer durfte sich dabei über kräftige Unterstützung aus dem Kreis der ersten Mannschaft freuen: Mit Niklas Sagner, Stephan Kopp und Arian Kurmehaj standen drei junge Spieler in der Startelf, die in dieser Saison ihren Teil zum ordentlichen Start des Bayernliga-Teams geleistet hatten, Jens Förtsch hatte dort immerhin schon drei Kurzeinsätze verbucht. Kopp und Sagner schossen die FCD-Reserve dann auch zum Sieg.

Die Deisenhofner begannen stark, hatten hochkarätige Möglichkeiten, darunter einen Kopfball von Charlie Hoch, den Gäste-Keeper Thomas Lehenmeier an den Pfosten lenkte. „Nach 25 Minuten hätten wir schon 2:0 führen müssen, aber dann haben wir den Faden verloren“, so Scherer. Torwart Justin Hille verhinderte kurz vor der Pause mit einer Glanztat einen Rückstand gegen die aufkommenden Unterpfaffenhofner, die auch besser in den zweiten Durchgang starteten und eine weitere Großchance hatten, als Maximilian Mayer auf der Linie klärte.

Der Knackpunkt der Partie folgte dann nach gut einer Stunde: Unterpfaffenhofens Jakob Zißelsberger erhielt wegen eines Fouls eine Zeitstrafe, Kopp verwandelte den fälligen Freistoß direkt (65.). Nur zwei Minuten später eroberte der FCD den Ball mit gutem Pressing, schaltete schnell um. Florian Petereit scheiterte noch an Lehenmeier, doch Sagner staubte zum 2:0 ab (67.). „Danach haben wir das Spiel beherrscht, hätten auch noch höher gewinnen können. Insgesamt war es ein verdienter Sieg“, bilanzierte Scherer. (um)

FC Deisenhofen U23: Hille - Max. Mayer (89. Schuh), Baumann, Förtsch (59. J. Cosic), Hoch (46. Petereit), Geigenberger, Patent, Ngeukeu, Sagner, Kurmehaj (80. M. Cosic), Kopp (73. Brugner); Tore: 1:0 Kopp (65.), 2:0 Sagner (67.)