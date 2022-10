U23 des FC Deisenhofen verpasst arg ersatzgeschwächt Punkt beim Ersten – „Kompliment an alle“

Von: Umberto Savignano

Mit dem allerletzten Aufgebot hat die U23 des FC Deisenhofen einen Punktgewinn bei Spitzenreiter SV Bad Heilbrunn nur knapp verpasst.

Deisenhofen – „Wenn es 2:2 ausgeht, kann sich Bad Heilbrunn auch nicht beschweren“, sagte Coach Felix Scherer nach der 1:2 (1:2)-Niederlage.

Scherer, der bei der U23 eigentlich als reiner Trainer vorgesehen war, musste diesmal selbst aktiv eingreifen. „Viele Leute waren weg, viele krank. Die letzten zwei Spieler haben am Tag vorher abgesagt“, erläuterte der 30-Jährige, warum trotz seines Einsatzes nur ein etatmäßiger Feldspieler auf der Bank saß. Dazu kamen zwei Torhüter, von denen einer, nämlich Anton Kornbichler, als Stürmer vorgesehen gewesen wäre.

Dennoch boten die Deisenhofner dem Tabellenführer in einer körperbetonten Partie ordentlich Widerstand. „Es war ein krasses Spiel mit Zweikämpfen ohne Ende. Wir haben es echt gut gemacht, vor allem in den ersten 30 Minuten den Ball gut laufen lassen“, so Scherer. Das 0:1 war der verdiente Lohn für diese Vorstellung: Nach einem langen Ball, den Deisenhofens Robin Baumann und SV-Keeper Christoph Hüttl an der Strafraumgrenze beide nicht richtig erwischten, nutzte Marko Cosic den Abpraller in aller Ruhe aus rund 18 Metern (30.). Bad Heilbrunn antwortete allerdings prompt mit zwei Standards. Das 1:1 durch Benedikt Specker (38.), dessen Freistoß aus dem Halbfeld direkt ins lange Eck flog, war aus Scherers Sicht allerdings irregulär, weil ein im Abseits stehender Heilbrunner, der vergeblich zum Kopfball ging, FCD-Keeper Justin Hille irritierte. Das 2:1 durch Maximilian Lechner per Hacke nach einer flach auf den kurzen Pfosten geschlagenen Ecke (40.) war laut Scherer hingegen „stark gemacht“.

Auch nach dem Wechsel wehrten sich die Deisenhofner tapfer, trotz zwei Zeitstrafen wegen Foulspiels für Lukas Schuh (66.) und Dominik Nibler (88.). „Wir haben auch in Unterzahl Fußball gespielt“, sagte Scherer. Als Schuh draußen war, hatte Cosic die Chance zum 2:2, dreimal wurden die Blauhemden wegen angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen. So stand am Ende eine unglückliche Niederlage, die Scherer viel Respekt für sein Team abnötigte: „Kompliment an alle, die heute im Kader waren.“ (um)

FC Deisenhofen II: Hille - Sagner, Baumann, Nibler, Wohlmann, Scherer, Schuh (78. Brunner), Brugner, M. Cosic, Geigenberger, Yordanov Tore: 0:1 M. Cosic (31.), 1:1 B. Specker (39.), 2:1 Lechner (43.) Zeitstrafen: Schuh (66.), Nibler (88.)