FC Deisenhofen: Neuer Trainer für erfolgreiche U23 - Felix Scherer arbeitete früher für 1860

Von: Umberto Savignano

Teilen

Felix Scherer war früher in der Jugend des TSV 1860 München tätig: Jetzt übernimmt er die U23 des FC Deisenhofen. © tp

Der FC Deisenhofen entwickelt sich kontinuierlich nach oben. Das zeigt auch der Erfolg der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksliga angekommen ist.

Deisenhofen – Vor 15 Jahren startete der FC Deisenhofen mit dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga seinen kontinuierlichen Weg nach oben. Welche Entwicklung der Verein seither genommen hat, lässt sich nicht nur daran festmachen, dass die erste Mannschaft seit 2019 in der Bayernliga mitmischt, wo sie derzeit sogar die Tabelle anführt. Auch die Reserve liefert einen Beleg für die nachhaltige und qualitativ hochwertige Arbeit, die beim FCD geleistet wird:

Das unter U23 firmierende Team ist nun seinerseits in die Bezirksliga aufgestiegen, debütiert dort heute (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Raisting.

Der erste Gegner ist gleich einer der Favoriten, doch davon gibt es laut Thomas Werth einige: „In dieser Bezirksliga wird kaum jemand etwas vorhersagen können. Mit Garmisch und Bad Heilbrunn hat es zwei starke Absteiger, Raisting hat jahrelang auf Landesliga-Niveau gespielt, Murnau ist als unser Mitaufsteiger für mich Favorit, dazu kommen noch Mannschaften wie Penzberg oder Haidhausen“, zählt der FCD-Manager auf und folgert daraus: „Da ist für uns das einzige Ziel, drin zu bleiben.“

Die Spielklasse erscheint Werth für die U23 ohnehin ideal: „Es ist eine Ausbildungsmannschaft mit ein paar älteren Spielern, wie Maxi Mayer oder Uli Ngeukeu“, betont er deren Wert als Basis für die Bayernligatruppe: „Grundsätzlich ist für A-Jugendliche, die ohne Druck Bezirksliga spielen können, der Schritt nach oben geringer.“ Das erhöhe auch den Reiz für Eigengewächse, im Verein zu bleiben, selbst wenn sie nicht sofort den großen Schritt schaffen: „Gegenüber anderen Bezirksligisten haben sie den Vorteil, dass sie vielleicht auch mal Bayernligaeinsätze bekommen.“

Die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Mannschaften ist in Deisenhofen ein wichtiger Faktor. „Man hat es bei Quirin Kolb und Arian Kurmehaj gesehen, die jetzt aus der U19 gekommen sind. Sie waren beide von Anfang an oben dabei, hatten jetzt auch ihre Einsätze von Beginn an“, sagt Werth. Eine ähnliche Verzahnung gibt es beim FCD auch zwischen der aktuellen A-Jugend und der zweiten Mannschaft: „Nächstes Jahr haben wir viele Ausjährige, die jetzt, weil sie noch Urlaub haben, in zwei Gruppen aufgeteilt, jeweils eine Woche bei der U23 mittrainieren.“

In diesem Jahr wurden acht Spieler aus der eigenen Jugend hochgezogen, von denen einige, wie eben Kolb, Kurmehaj oder der angeschlagene Daniel Yordanov zum Bayernliga-Kader, andere, wie Charlie Hoch oder Hendrik Brugner, nach Verletzungen noch zum U23-Aufgebot zu zählen sind. Es gibt aber auch zwei externe Neuzugänge in der U23: Nico Patent, 22, hat beim TSV Neu-Ulm schon Landesliga gespielt.

Und dann ist da noch Felix Scherer. Der 31-Jährige ist als neuer Coach Nachfolger von Benjamin Vilus, der als Co-Trainer zum Bayernliga-Team wechselte. Scherer war bisher Spieler beim SV Miesbach, davor Spielertrainer in Hausham. „Dort hat er auch was in der Jugend gemacht und er war auch bei 1860 München in der Jugendarbeit tätig“, erzählt Werth, dessen Vorgänger Franz Perneker Scherer vom Stützpunkttraining in Oberhaching kannte. Nach einem „Supergespräch“ (Werth) war die Verpflichtung schnell perfekt. Die Vorbereitung – auf zwei Niederlagen folgten vier Siege, zuletzt ein 5:0 beim Kreisligisten TSV Oberpframmern – stimmt Werth zuversichtlich für den Auftakt: „Wir hoffen zu gewinnen.“ (Umberto Savignano)