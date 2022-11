Andreas Pummer und Nico Karger verlängern in Deisenhofen – „Der Verein ist etwas besonderes“

Von: Marinus Savary

Teilen

Kann sich komplett mit dem FC Deisenhofen identifizieren: Andreas Pummer. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS

Nach einem Traumstart geriet der Motor des FC Deisenhofen ein wenig ins Stocken. Im Interview erklärt Cheftrainer Andreas Pummer, wieso er vorzeitig verlängerte.

Deisenhofen - Nach fünf Spielen stand der FC Deisenhofen schon bei 13 Punkten. Mit Sicherheit dachte der eine oder andere: Mit Karger marschieren die Deisenhofener durch die Bayernliga. Die Anfangsserie konnte allerdings nicht weitergeführt werden. Nach mehreren knappen Spielen steht der FCD am 20. Spieltag mit 30 Punkten auf Platz neun. Cheftrainer Andreas Pummer verlängerte vorzeitig, und spricht im Interview über die Hinrunde, den Verein und die restliche Saison.

Servus Andreas! Wie hast du die Hinrunde nach dem Traumstart erlebt?

Wenn man als Coach zu einem neuen Verein kommt, ist immer eine Anfangseuphorie da. Diese konnten wir sehr gut mitnehmen und sofort in Punkte ummünzen. Im weiteren Verlauf mussten wir immer wieder personelle Rückschläge hinnehmen. Gerade die beiden Kreuzbandrisse von Dennis Yimez und Quirin Kolb tun extrem weh. Zusätzlich waren Spieler beruflich öfters verhindert. In den eng getakteten Wochen konnten wir die Ausfälle nicht mehr komplett kompensieren, wodurch wir oft, knapp Punkte liegen ließen.

Wie kommt es dazu, dass du deinen Vetrag jetzt schon verlängerst beim FC Deisenhofen?

Der Verein ist schon etwas besonderes. Hier wird extrem gute Arbeit geleistet und alle helfen zusammen. Die Jugend ist ja bekanntlich stark aufgestellt und auch im Herrenbereich hat sich einiges getan. Wir wollen langfristig etwas entwickeln und sind da auf einem gemeinsamen guten Weg. Die Verantwortlichen und ich sind deshalb schnell auf einen Nenner gekommen. Wir wollen weiter gemeinsam langfristig etwas aufbauen und ich kann mich komplett mit den Leuten hier identifizieren.

Erst vor wenigen Stunden konntet ihr die Verlängerung von Nico Karger bekannt geben. Werdet ihr aufgrund der Ausfälle noch zuschlagen im Bezug auf Transfers?

Natürlich halten wir immer die Augen und Ohren auf und dann im gegebenen Fall Gespräche mit Spielern aufnehmen. Wir werden aber sicher nicht anfangen, zu wildern.

Blicken wir zum Abschluss noch in die Zukunft. Wie geht ihr die baldige Winterpause an und was ist noch drin in der Rückrunde?

Trotz dem gewissen Abstand zu den Top-Teams ist mit einer Serie immer was drin. Unser Ziel ist es, nach einer knackigen Vorbereitung so gut wie möglich in der Rückrunde abzuschneiden. Dafür werden wir nicht in ein Trainingslager fahren, da wir mit dem neuen Kunstrasenplatz beste Bedingungen vor Ort haben. Zuerst haben wir allerdings noch zwei wichtige Spiele gegen Garching und Kirchanschöring, die entscheidend für unsere Ausgangssituation im Winter werden.

Das Interview führte Marinus Savary.