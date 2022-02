FC Deisenhofen baut auf seinen breiten Kader

Von: Umberto Savignano

Teilen

Auch im Testspiel schenken sich der FC Deisenhofen (l./Martin Mayer) und der SV Heimstetten (Alexis Fambo) nichts. © Michalek

Fußball-Bayernligist FC Deisenhofen zeigt sich vor dem Beginn der Restsaison in starker Verfassung

Die Auftritte in den bisherigen Vorbereitungsspielen deuten darauf hin, dass der FC Deisenhofen für den Start in die Restsaison (am Samstag, 19. Februar, 13.30 Uhr, zuhause gegen den TSV Landsberg) gerüstet ist. Nach dem 6:1 gegen den TSV Brunnthal und dem 6:0 gegen den SV Bruckmühl (wir berichteten) besiegten die Blauhemden durch Treffer von Stephan Kopp, Tobias Rembeck und Noah Greiner mit dem SE Freising einen weiteren Landesligisten 3:1 (1:1). Nur zwei Tage später hielt der FCD gegen den Regionalligisten SV Heimstetten trotz einer 1:3 (1:1)-Niederlage über weite Strecken sehr ordentlich mit. Michael Bachhuber traf dabei per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die jüngsten beiden Tests verdeutlichten vor allem die Kaderbreite des FC Deisenhofen. Coach Hannes Sigurdsson brachte zwei fast völlig unterschiedliche Startformationen aufs Feld: Nur Leon Müller-Wiesen begann in beiden Spielen. Gegen Freising erhielten zudem viele junge Akteure aus der zweiten Reihe eine Chance. „Es ist wichtig, dass jeder die 90 Minuten in den Körper bekommt. Und man muss auch schauen, wenn man 24 Leute im Training hat, dass jeder mal spielen kann. Wir hatten eine harte Vorbereitung und jeder hat das verdient“, begründete Sigurdsson die umfangreiche Rotation.

Trainer Sigurdsson sehr zufrieden

Der Trainer zeigte sich mit dem Freising-Spiel „sehr zufrieden, die Einstellung und Mentalität haben absolut gepasst, auch fußballerisch waren gute Sachen dabei. Wir hatten eine extrem harte Vorbereitung und wenn mal ein Pass nicht ankommt oder eine Position nicht hundertprozentig gehalten wird, kann man das akzeptieren.“ Auch die weitgehend aus den Stammkräften gebildete Elf gegen Heimstetten überzeugte den Isländer: „Man hat gesehen, dass die Mannschaft an der Grenze war, aber sie hat bis zum Ende gekämpft. In der ersten Halbzeit haben wir gut mithalten können, mit vielen guten Offensivaktionen, da hätten wir auch noch ein Tor mehr machen können. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir noch Chancen, wenn auch weniger.“

Letztlich sei bei der Niederlage, die der Ex-Deisenhofner Emre Tunc mit zwei Treffern nach der Pause besiegelte, auch Pech im Spiel gewesen, so Sigurdsson. „Ein Tor war abseits, beim anderen stand schon Valentin Köber im Tor.“ Der Verteidiger musste zwischen die Pfosten, weil sich Nachwuchskeeper Justin Hille verletzt hatte, ebenso übrigens wie Ben Bako. „Wir hoffen, dass es bei beiden nichts ernstes ist“, so Sigurdsson, der sich nach den Tests zuversichtlich zeigt, Florian Schmids Wechsel zur SpVgg Unterhaching kompensieren zu können: „Wir werden Flo als Mensch und als Fußballer vermissen. Aber wir haben praktisch zwei komplette Kader und in Deisenhofen drängen immer junge Leute nach. Ich sehe da keine Probleme.“