FC Deisenhofen: Wer kompensiert die Karger-Tore?

Von: Umberto Savignano

Als etablierter Stürmer soll Michael Bachhuber die Akzente in der Offensive des FC Deisenhofen setzen. © Robert Brouczek

Beim Saisonstart des FC Deisenhofen in der Bayernliga stellt sich die Frage: Wer schießt nach dem Weggang von Nico Karger die Tore? Ein Kandidat: Michael Bachuber.

Deisenhofen – Mit einer gesunden Portion Gelassenheit kann Andreas Pummer dem Bayernligastart am Samstag (15 Uhr) beim FC Ismaning entgegenblicken. „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, das hat uns als Mannschaft gutgetan“, verweist der Fußballtrainer des FC Deisenhofen auf die vergangenen Wochen, in denen sich seine Truppe sehr ordentlich präsentiert hat. Und das trotz des Verlustes einiger Leistungsträger.

„Natürlich müssen wir kleinere Brötchen backen. Wir haben Torwart Enrico Caruso durch Moritz Knauf und Martin Mayer durch Yasin Yilmaz ersetzt, die weiteren Abgänge wie Nico Karger und Sebastian Hahn aber durch eigene Jugendspieler. Wir wollen eine stressfreie Saison und die Jungen weiterentwickeln“, erteilt der Coach deshalb im Moment allen übertriebenen Erwartungen eine Absage.

Gespannt darf man sein, wie die Blauhemden Kargers Abschied verkraften. 21 von insgesamt 56 Treffern gingen auf das Konto des Ex-Profis, der nun für den TSV Landsberg stürmt. 15 weitere steuerte immerhin Michael Bachhuber bei, auf dessen Qualitäten Pummer sich wohl verlassen kann: „Er ist ein etablierter Stürmer, hat seine Tore gemacht und viele vorbereitet.“

Positiv hat sich Winterneuzugang Paul Schemat entwickelt. „Er war lange verletzt, hatte jetzt eine richtige Vorbereitung, es zeigt sich, dass er eine hohe Qualität hat“, so Pummer. Auch wenn der 20-Jährige beim 3:0 im Totopokal in Traunstein viele Möglichkeiten liegen ließ, setzt der Coach auch auf ihn: „Er hat seine Chancen, das ist wichtig. Beim Punktspiel ist sicher sein Fokus geschärft. Er hat aber keinen Druck.“

Dazu hat Pummer noch den der eigenen Jugend entwachsenen Vincent Bürstner in der Hinterhand, der in den Tests mehrfach traf: „Ihn kannst du immer bringen.“

Und dann ist da auch noch der ehemalige Höhenkirchner Torjäger Lukas Kretzschmar, der aber als einziger Spieler derzeit verletzt ausfällt. „Das ist schade, denn er war eigentlich für die U23 eingeplant, hat aber in der Vorbereitung gezeigt, was er drauf hat. Wenn er wieder fit ist, soll er bei der U23 Spielpraxis sammeln. Und wenn er seine Leistung bringt, kann es schnell nach oben gehen.“

Was die Kompensation der Karger-Tore betrifft, ist Pummer also zuversichtlich. Bezüglich der Defensive darf er es nach nur zwei Gegentreffern in acht Partien ebenfalls sein. Im letzten Test trotzte eine weitgehend blutjunge Elf dem hochkarätig besetzten, aufstrebenden Landesligisten FSV Pfaffenhofen ein 0:0 ab. „Die Jungen schieben zu hundert Prozent an. Das war eine sehr engagierte Leistung, vorne noch ein bisschen zu harmlos, aber ihre Aufgaben im Spiel haben sie erfüllt“, lobt der Coach, der vor Auftaktgegner Ismaning Respekt zeigt, aber andere Teams als Favoriten auf dem Zettel hat: „Landsberg, wenn man den finanziellen Aufwand sieht, Pipinsried, Kottern und Kirchanschöring. Es ist wieder eine sehr ausgeglichene Bayernliga und sie wird immer stärker.“

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Schemat, Jost, Yilmaz, Finster, Gkasimpagiazov, Bachhuber

