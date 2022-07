Hiobsbotschaft beim FC Deisenhofen: Quirin Kolb erleidet Kreuzbandriss

Von: Umberto Savignano

Andreas Pummer muss den zweiten Kreuzbandriss in kurzer Zeit verkraften. © bro

Drei Spiele, zwei Kreuzbandrisse: Nach Dennis Yimez beim Auftakt in Dachau hat mit Quirin Kolb ein weiterer Spieler des FC Deisenhofen diese schwere Knieverletzung erlitten, wie sich nun bestätigte.

Deisenhofen – Die neuerliche Hiobsbotschaft vor dem Gastspiel beim SV Kirchanschöring (Samstag, 16 Uhr) treibt auch Andreas Pummer um: „Das ist sehr bitter, vor allem für Quirin tut’s mir leid“, sagt der Coach des Bayernliga-Spitzenreiters.

Der 19-jährige Verteidiger war vor einer Woche beim 1:0-Sieg in Garching in der 84. Minute eingewechselt worden und verletzte sich unmittelbar danach. Wie bei Yimez passierte das Malheur zwar in einem Zweikampf, Pummer sah aber „nicht unbedingt ein Foul. Er hat einen kleinen Renner gekriegt und verliert das Gleichgewicht.“ Der Trainer hofft natürlich, dass keine derart schweren Verletzungen mehr passieren, ist aber ratlos, wie man dem bei den derzeitigen Bodenverhältnissen vorbeugen könnte: „Die Trockenheit ist mit Sicherheit ein Thema, der Platz ist nicht so tief, dass er nachgibt. Das ist ganz schwer einzuordnen, auf jeden Fall sind wir sehr stark vom Pech verfolgt.“

Kolb ist vermutlich nicht der einzige Ausfall gegenüber der Vorwoche: Tobias Nickl hat eine Kapselverletzung am Zeh, Martin Mayer ist krank. Bei beiden ist ein Einsatz sehr unwahrscheinlich, was durchaus ein Handicap bedeutet. Besonders Mayer wusste zuletzt zu gefallen. Der 35-Jährige, früher vor allem wegen seiner unwiderstehlichen Dribblings gefürchtet, entwickelt sich auf seine alten Tage mehr und mehr zum Strategen, arbeitet aber auch nach hinten effektiv mit. „Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, wie ich spielen lassen will. Ich sehe den Fußball ein bisschen anders als mein Vorgänger Hannes Sigurdsson, das ist auch ganz normal. Bei mir muss Martin ein paar Sachen erledigen, die er vorher nicht machen musste“, sagt Pummer und lobt sein Mittelfeld-Urgestein für die Umsetzung dieser Aufgaben: „Er spielt sehr gut, erlebt seinen dritten Frühling.“ Dennoch macht sich der Coach um Ersatz keine großen Sorgen, denn mit Marco Finster hat er einen langjährigen ständigen Stammspieler zur Verfügung, der sich in den ersten Partien im zentralen Mittelfeld hinter Mayer und Leon Müller-Wiesen einreihen musste und jeweils erst im Laufe des zweiten Durchgangs eingewechselt wurde. Auch für Nickl und Kolb rückt mit Urlaubsrückkehrer Constantin Dittrich eine mögliche Alternative für die Innenverteidigung in den Kader.

Pummer hat grundsätzlich keine Bedenken, die hinten anstehenden Leute aufzubieten: „Es ist an der Zeit, dass die, die zuletzt nicht von Anfang an gespielt haben, sich jetzt ins Schaufenster stellen. Sie müssen performen. Man kann als neuer Trainer nach sechs, sieben Wochen Zusammenarbeit erwarten, dass schon einiges gefruchtet hat.“

Kirchanschöring sei da ein guter Gradmesser: „Es ist ein hartes Pflaster, da kommen mehr als 200 oder 300 Leute. Das ist nochmal was Besonderes von der Stimmung her.“ Und auch das SVK-Team, das im Vorjahr lange um die Aufstiegsrelegation mitspielte, am Ende Fünfter wurde, habe einiges zu bieten: „Eine sehr gut organisierte, disziplinierte Mannschaft mit sehr gutem Umschaltspiel“, weiß Pummer um die Qualitäten des Gegners, der bislang zwar nur vier Punkte auf dem Konto hat, aber das seinige dazutun wird, dass sich ein echtes Spitzenspiel entwickelt. (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Köber, Vodermeier, Sagner, Rembeck, Finster, Müller-Wiesen, Gkasimpagiazov, Karger, Bachhuber